Vận hành thử Nhà ga hành khách T2 Nội Bài trước khi đưa vào khai thác từ ngày 19-12

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang vận hành thử Nhà ga hành khách T2 Nội Bài trước khi đưa vào khai thác chính thức từ ngày 19-12.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa cho biết, sau hơn 18 tháng thi công, Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 đã cơ bản hoàn thành, dự kiến khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 19-12, nâng công suất thiết kế từ 10 lên 15 triệu hành khách/năm.

Dự án được triển khai thi công trong điều kiện nhà ga hiện hữu quá tải. Chỉ trong 11 tháng của năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ gần 13 triệu lượt khách. Các đơn vị đã rất nỗ lực đảm bảo tiến độ để dự án về đích đúng hẹn.

Sau mở rộng, tổng diện tích sàn tăng lên hơn 200.000m², nhiều hạng mục được bổ sung như 6 đảo làm thủ tục (check-in) với 144 quầy, trong đó có 24 quầy tự gửi hành lý; 24 điểm làm thủ tục tự động (kiosk check-in); 3 khu soi chiếu an ninh; 30 cửa ra máy bay và 8 băng tải hành lý.

Nhà ga cũng được trang bị đồng bộ các thiết bị tự động hóa, gồm máy soi chiếu 3D, máy quét cơ thể, hệ thống cổng tự động (Autogate), hướng tới mô hình “sân bay thông minh”.

Cùng với thiết kế xanh và tiện ích mới cho hành khách, giai đoạn chạy thử từ ngày 4 đến 6-12 cho thấy dây chuyền khai thác vận hành thông suốt, sẵn sàng cho ngày bàn giao và đưa vào hoạt động.

>> Một số hình ảnh thực hiện chuyến bay giả định trong quá trình vận hành thử Nhà ga hành khách T2 Nội Bài:

Hành khách xếp hàng trước quầy làm thủ tục hàng không

Kiểm tra an ninh tại Nhà ga hành khách T2 Nội Bài

Làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Nhà ga hành khách T2 Nội Bài

Hành khách làm thủ tục tại kiosk tự động

BÍCH QUYÊN