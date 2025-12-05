Xã hội

Vụ cháy tại đường Trần Hưng Đạo, TPHCM: 4 người tử vong trước khi nhập viện

Đến khoảng 10 giờ ngày 5-12, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Sáng 5-12, Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM và Trạm 115 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy tại đường Trần Hưng Đạo vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp nhận 6 nạn nhân. Tuy nhiên, 4 trường hợp ngưng tim ngưng thở, hồi sức không thành công, tử vong trước khi đến bệnh viện.

z7294057299772_e433c51b8eb5fce15fc8e069071f25ea.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy

Các nạn nhân tử vong gồm: chị L.Q.A. (28 tuổi), chị Đ.T.K.H. (40 tuổi), bé Đ.K.L. (7 tuổi), bé H.N.K.N (2 tuổi).

Hai trường hợp T.T.T.L. (21 tuổi), T.T.N.K. (18 tuổi) bị ngạt khí, nhảy lầu để thoát nạn, được sơ cứu tại hiện trường và chuyển Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND Phường Cầu Ông Lãnh, xác nhận về vụ việc và cho biết phường đã báo cáo Sở Y tế TPHCM. Địa phương cũng sẽ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, một vụ hỏa hoạn bùng lên tại quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vào khoảng hơn 4 giờ sáng 5-12.

z7294057428392_8848aac21eda34de905bd12f8bca2ea4.jpg
Đến 9 giờ 20 sáng cùng ngày, khu vực hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy

Nhiều người dân xung quanh hô hoán tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu hộ, cứu nạn.

1000077632.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường rạng sáng 5-12
VĂN ANH – MẠNH THẮNG – GIAO LINH

