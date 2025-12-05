TPHCM bàn giải pháp nâng cao hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp

Dự hội thảo có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM…

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, đồng chí Võ Anh Tuấn, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM cho biết, từ đầu tháng 7-2025, HĐND TPHCM luôn đồng hành cùng UBND TPHCM trong việc rà soát, ban hành các nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý vững chắc đảm bảo quá trình vận hành thông suốt của chính quyền từ thành phố đến cơ sở.

Đặc biệt, HĐND TPHCM liên tục tổ chức các đoàn khảo sát, giám sát tại chính quyền cấp xã để có thể kịp thời phát hiện những điểm còn bất cập và kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Nhiều nghị quyết được HĐND TPHCM ban hành nhằm thống nhất về chế độ, chính sách, mạnh mẽ phân cấp, phân quyền để triển khai hiệu quả nhất các chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn một số điểm nghẽn. Nhiều công việc cần hoàn thiện để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và phát huy tốt nhất nguồn lực của thành phố trong một không gian phát triển mới.

Hội thảo nhằm đánh giá khách quan, toàn diện các vướng mắc, khó khăn và đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội thảo nhận được 30 tham luận từ giảng viên của các cơ sở đào tạo luật, các chuyên gia trực tiếp tham gia lĩnh vực xây dựng pháp luật, nghiên cứu pháp luật. Theo HĐND TPHCM, những bài viết cùng ý kiến tại hội thảo sẽ là những đề xuất trách nhiệm, góp phần hoàn thiện quy định để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng nguồn nhân lực công, phát huy vai trò tự chủ của cấp xã trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây cũng là dữ liệu để các đại biểu HĐND TPHCM có thêm thông tin phục vụ hoạt động thảo luận, chất vấn, giám sát trong các kỳ họp của HĐND TPHCM.

