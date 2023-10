Đặt cược vào start up công nghệ ở Ấn Độ

Phần lớn những công ty khởi nghiệp (start up) này đã hoãn kế hoạch niêm yết vào năm ngoái, trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy thoái do một số thay đổi địa chính trị và các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng lãi suất mạnh. Các quỹ đầu tư cũng ngại rót tiền vào các công ty công nghệ niêm yết thua lỗ.

Tuy nhiên, theo tờ Nikkei Asia, từ đầu năm đến nay, các start up trong lĩnh vực công nghệ của Ấn Độ đã huy động được số vốn kỷ lục từ các quỹ tư nhân và công ty đầu tư mạo hiểm nước ngoài. Theo nền tảng dữ liệu Prime Database, từ tháng 1 đến tháng 8, có tới 99 đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), trong số này đã huy động được 24,52 tỷ rupee.

Và cùng khoảng thời gian đó, 22 công ty niêm yết trên các sàn giao dịch chính đã huy động được 150,52 tỷ rupee. Vụ IPO lớn nhất của Ấn Độ trong năm nay trị giá 43,2 tỷ rupee (525 triệu USD) của Mankind Pharma.

Các quỹ đầu tư nước ngoài đã tăng cường đầu tư vào Ấn Độ khi họ chuyển sang các thị trường mới nổi nhằm tìm kiếm lợi nhuận sinh lợi, sau khi các ngân hàng trung ương tạm dừng tăng lãi suất. Còn các công ty start up chuẩn bị IPO hiện đang hy vọng tận dụng sự phục hồi của thị trường do tốc độ tăng trưởng vượt trội so với các đối thủ châu Á như Thái Lan, Indonesia và Philippines, trong khi Trung Quốc có dấu hiệu rơi vào tình trạng suy thoái. Theo giới phân tích, các nhà đầu tư nước ngoài rất hào hứng với triển vọng ngày càng tăng của nền kinh tế Ấn Độ. Prime Database cho biết, khoản đầu tư của họ vào cổ phiếu Ấn Độ từ tháng 1 đến tháng 8 đạt 1,35 ngàn tỷ rupee.

Sự hồi sinh IPO rất quan trọng đối với các công ty start up và đầu tư mạo hiểm của Ấn Độ. Madhu Shalini Iyer, đối tác quản lý tại Công ty VC Rocketship, cho rằng: “Ấn Độ là cơ hội tuyệt vời nên sự quan tâm từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới ngày một tăng. Trong nửa đầu năm, các nhà đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài đã tăng gần gấp 3 lần lượng sở hữu của họ ở 3 công ty khởi nghiệp và hiện nắm giữ 33,3% dịch vụ công nghệ giao đồ ăn Zomato, 22,7% của Công ty hậu cần Delhivery và 16,8% của nhà cung cấp dịch vụ tài chính công nghệ Paytm”…

Ông Amit Anand, đối tác sáng lập tại Công ty Đầu tư mạo hiểm Jungle Ventures đánh giá về tổng thể Ấn Độ là một thị trường đang phát triển, với xu hướng tăng trưởng ổn định, dài hạn hơn, thay vì chỉ đột biến một lần. Đối với các nhà đầu tư quốc tế như Jungle Ventures (có trụ sở tại Singapore), Ấn Độ là một thị trường chiến lược và những khoản đặt cược dài hạn.

Chuyên gia Anandan của Sequoia Capital cho rằng, thị trường của Ấn Độ đang phát triển ngày càng sâu rộng và chất lượng nguồn nhân lực cũng được cải thiện. Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy việc áp dụng công nghệ, dẫn đến nhiều start up phát triển nhanh hơn so với trước đây. Dự báo, các công ty khởi nghiệp sẽ tiếp tục thu hút thêm nguồn vốn mới trong năm 2023.