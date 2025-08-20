Nhà Trắng ra mắt tài khoản TikTok chính thức

Nhà Trắng đã chính thức ra mắt tài khoản TikTok để tiếp cận hơn 170 triệu người dùng Mỹ, nhằm truyền tải thông điệp của Tổng thống Donald Trump.

Nhà Trắng chính thức ra mắt tài khoản TikTok. Ảnh: Insider Paper

Tài khoản mới @whitehouse được kích hoạt vào tối 19-8 (giờ Mỹ) với video đầu tiên là đoạn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump: ‘Tôi là tiếng nói của các bạn", kèm theo dòng chú thích "Nước Mỹ, chúng ta đã trở lại! Chào TikTok!".

Tài khoản này có khoảng 4.500 người theo dõi chỉ 1 giờ sau khi đăng video. Trong khi đó, tài khoản cá nhân của Tổng thống Donald Trump trên TikTok có 110,1 triệu người theo dõi, mặc dù bài đăng gần đây nhất của ông là vào ngày bầu cử 5-11-2024. Hiện tại, tài khoản chiến dịch tranh cử @realdonaldtrump của ông Trump trên TikTok đã có hơn 15 triệu người theo dõi.

Đây là một bước đi thông minh trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng đến đối tượng người dùng TikTok - một cộng đồng trẻ trung, năng động và ngày càng trở nên quan trọng trong đời sống chính trị. Tuy nhiên, động thái này lại làm dấy lên những lo ngại từ giới lập pháp Washington về khả năng dữ liệu người dùng Mỹ có thể bị rò rỉ.

Một luật được thông qua năm 2024 yêu cầu TikTok phải ngừng hoạt động vào ngày 19-1 năm nay, trừ khi ByteDance hoàn tất việc thoái vốn tài sản của ứng dụng tại Mỹ hoặc chứng minh được tiến độ đáng kể trong việc bán lại. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào ngày 20-1, ông Trump đã gia hạn thời hạn này, từ đầu tháng 4 đến 19-6, và gần đây nhất là đến 17-9.

Quyết định gia hạn này đã vấp phải chỉ trích từ một số nhà lập pháp, cho rằng chính quyền ông Trump đang bỏ qua luật pháp và các mối lo ngại về an ninh quốc gia, liên quan đến việc Trung Quốc kiểm soát TikTok.

HẠNH CHI