Xúc tiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ - Ukraine

Ngày 17-8, trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga và Ukraine vào ngày 22-8.

Giải pháp hòa bình bền vững

Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng trong ngày 18-8. Một số lãnh đạo châu Âu đã được mời tham dự cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Phòng Bầu dục. Đài CNN cho biết, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ khả năng có một cuộc gặp tiếp theo với ông Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là các bên nên hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện để chấm dứt xung đột Ukraine, thay vì theo đuổi lệnh ngừng bắn.

Theo Tổng thống Donald Trump, các lệnh ngừng bắn thường không duy trì được lâu. Đây được coi là thay đổi lớn về lập trường của Tổng thống Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska. Một trong những yêu cầu trọng tâm của ông Donald Trump suốt những tháng qua là đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Đây cũng là mục tiêu mà Tổng thống Volodymyr Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu theo đuổi.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần tuyên bố một giải pháp hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine từ bỏ việc gia nhập NATO, tiến hành phi quân sự hóa và công nhận thực tế hiện nay về lãnh thổ. Điều này bao gồm việc công nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là một phần của Nga - những vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và 2022. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục bác bỏ mọi khả năng nhượng bộ lãnh thổ.

Trước thềm diễn ra cuộc gặp với ông Volodymyr Zelensky, ông Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine. Các đề xuất có thể bao gồm việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho một lực lượng an ninh do châu Âu dẫn đầu tại Ukraine, nhưng không cam kết triển khai trực tiếp binh sĩ Mỹ trên thực địa.

Tờ Washington Post đưa tin, giới lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ hoan nghênh đề xuất trên. Lý do là Kiev luôn tìm kiếm sự bảo đảm an ninh từ Mỹ có thể giúp ông Volodymyr Zelensky linh hoạt hơn trong đàm phán với ông Vladimir Putin, nếu Nga thực sự sẵn sàng thương lượng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Donald Trump tại Paris cuối năm 2024. Ảnh: XINHUA

Động thái ngoại giao quan trọng

Theo Guardian, chiều 17-8 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Kier Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đồng chủ trì cuộc họp khẩn của nhóm “Liên minh thiện chí”, với sự tham gia của đại diện 31 quốc gia gồm các nước châu Âu và các đối tác như Ukraine, Canada, Australia, New Zealand…

Cuộc họp tập trung vào các nội dung chính như thống nhất thông điệp chính trị và ngoại giao trước chuyến công du Washington của ông Volodymyr Zelensky; thảo luận việc đảm bảo an ninh và thông qua các gói hỗ trợ quân sự, tài chính mới cho Kiev.

Tờ Politico đánh giá, cuộc họp trên được xem là động thái ngoại giao quan trọng, củng cố niềm tin cho Tổng thống Volodymyr Zelensky, đồng thời cũng gửi đi thông điệp rằng dưới sự dẫn dắt của Pháp, Đức và Anh, châu Âu vẫn duy trì sự đoàn kết và quyết tâm hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi xuất hiện những quan điểm khác biệt về chính sách trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

THANH HẰNG