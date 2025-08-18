Tổng thống Mỹ: Ukraine không thể gia nhập NATO

Ngày 18-8 (giờ địa phương), trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chấm dứt xung đột “gần như ngay lập tức” nếu từ bỏ bán đảo Crimea và việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuyên bố này được đưa ra ngay trước cuộc hội đàm tại Washington giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky và lãnh đạo một số nước châu Âu về tình hình Ukraine.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết, các bảo đảm an ninh cho Ukraine – trong trường hợp đạt được thỏa thuận – sẽ không bao gồm vai trò của NATO mà có thể được thực hiện thông qua một “liên minh tự nguyện” với sự tham gia của Mỹ, Pháp, Đức, Anh.

Theo ông Whitaker, cơ chế này hoạt động theo nguyên tắc “một nước bị tấn công coi như tất cả bị tấn công”, tương tự Điều 5 của NATO, và Ukraine sẽ là thành viên của liên minh trên lãnh thổ của mình.

Trước đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, tiết lộ Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận khung về các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào phía Kiev.

MINH CHÂU