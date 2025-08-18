Bước ngoặt lịch sử của ASEAN

Nhận định về sự kiện Timor Leste gia nhập ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sĩ Kao Kim Hourn cho rằng, đây là một bước tiến lịch sử, thể hiện cam kết của ASEAN trong việc xây dựng một cộng đồng gắn kết và kiên cường.

Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste Jose Ramos Horta phát biểu tại Ban Thư ký ASEAN. Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 10 tới sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng khi chính thức kết nạp Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của khối. Đây là kết quả của một hành trình kéo dài gần 14 năm kể từ khi quốc gia này nộp đơn xin gia nhập vào năm 2011.

Theo Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasa, Timor Leste đã gần như hoàn tất mọi thủ tục và hồ sơ cần thiết. Dù vẫn còn một số khâu cuối cùng, nhưng ASEAN đã thể hiện sự đồng lòng mạnh mẽ khi quyết định kết nạp Timor Leste ngay tại hội nghị sắp tới và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để quốc gia này hoàn thành các nghĩa vụ của mình.

Nhận định về sự kiện Timor Leste gia nhập ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sĩ Kao Kim Hourn cho rằng, đây là một bước tiến lịch sử, thể hiện cam kết của ASEAN trong việc xây dựng một cộng đồng gắn kết và kiên cường. Tiến trình Timor Leste gia nhập ASEAN thời gian qua ghi nhận những thành quả tích cực, tiếp tục khẳng định quyết tâm và nỗ lực hội nhập khu vực của quốc gia Đông Nam Á này. Việc thúc đẩy nâng tổng số thành viên của “mái nhà chung” lên 11 cũng thể hiện sự đồng lòng của các nước thành viên trong nỗ lực tăng cường đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong tầm nhìn phát triển của Hiệp hội.

Việc trở thành thành viên ASEAN sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho Timor Leste. Nền kinh tế khu vực với tổng GDP khoảng 3.000 tỷ USD, một thị trường tiêu dùng hơn 650 triệu người, cũng như các hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa ASEAN với các đối tác chính là những cánh cửa hợp tác rộng mở.

Trong giai đoạn ngắn và trung hạn, vị thế thành viên sẽ mang lại cho Timor Leste cơ hội tiếp cận các nguồn vốn quan trọng để phát triển đất nước, thông qua các chương trình như Sáng kiến hội nhập ASEAN nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên. Với dân số trẻ đầy tiềm năng, Chính phủ Timor Leste bày tỏ hy vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, mang đến những góc nhìn mới mẻ và đóng góp vào một ASEAN năng động, đổi mới hơn trong tương lai.

PHƯƠNG NAM