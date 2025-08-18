Israel mở hành lang nhân đạo, phát động tấn công chiếm thành phố Gaza

Theo hãng tin Al Jazeera, sáng 18-8, Israel tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm chiếm thành phố Gaza, buộc hàng chục ngàn người Palestine đang bị đói phải chạy trốn một lần nữa.

Người dân Palestine nhận thực phẩm do một tổ chức từ thiện phân phát tại trại tị nạn Nuseirat. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza kể từ rạng sáng 18-8 đã làm ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng.

Al Jazeera cho biết thêm, theo kế hoạch, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani sẽ tới Ai Cập vào hôm nay để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Israel phối hợp với Bộ Tư lệnh miền Nam và Cơ quan Điều phối các hoạt động của chính phủ tại vùng lãnh thổ (COGAT) vừa công bố các hành lang nhân đạo mới nhằm hỗ trợ dân thường Gaza di chuyển, tiếp nhận nước, lương thực và lều trại. Theo Times of Israel, cùng thời điểm, Israel cho phép thả hàng viện trợ từ trên không xuống nhiều khu vực Gaza.

Tính đến 18-8, hơn 1.762 kiện hàng (tương đương 475 tấn) đã được phân phát, với sự tham gia của các nước. Tuy nhiên, Israel nhấn mạnh viện trợ đường không chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, trong khi tuyến đường bộ qua các cửa khẩu vẫn là kênh chính để tiếp cận người dân.

Mọi người tập trung tại Quảng trường Tel Aviv trong một cuộc biểu tình kêu gọi thả các con tin bị bắt giữ ở Gaza, ngày 17-8 . Ảnh: FLASH 90

Trong một diễn biến liên quan, từ ngày 17-8, quân đội Israel cũng triển khai lều trại và thiết bị hỗ trợ nhằm phục vụ kế hoạch di dời người dân ra khỏi các vùng chiến sự ở phía Bắc, trước khi tiến hành chiến dịch quân sự mới nhằm kiểm soát thành phố Gaza.

Hàng ngàn người dân châu Âu biểu tình tại Stockholm, Thuỵ Điển để phản đối Israel phát động các cuộc tấn công "lớn" để chiếm thành phố Gaza. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Hiện các nhóm vũ trang Palestine, trong đó có Phong trào Hồi giáo Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), được cho là đang cân nhắc đưa con tin Israel trở lại Gaza để gây sức ép buộc Tel Aviv ngừng chiến dịch tấn công. Hamas gọi kế hoạch di dời dân cư của Israel là “cưỡng bức di cư và làn sóng diệt chủng mới”.

HẠNH CHI