Trung Quốc ứng phó với lũ lớn ở thủ đô Bắc Kinh

Ngày 19-8, Bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt quốc gia Trung Quốc khởi động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để kiểm soát lũ lụt tại Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc trước nguy cơ mưa lớn. Đây là đợt mưa lũ lớn thứ hai kể từ đầu năm tại Bắc Kinh.

Mưa lũ ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 8. Ảnh: THX

Theo Tân Hoa Xã, cùng ngày, Bộ quản lý khẩn cấp cho biết hai nhóm công tác đã được cử đến Bắc Kinh và Hà Bắc để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Theo dự báo khí tượng, một số khu vực ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc sẽ có mưa lớn, một số nơi sẽ có mưa cực lớn từ ngày 19-8. Hồi cuối tháng 7 và đầu tháng 8, mưa bão đã làm ít nhất 44 người chết ở Bắc Kinh.

Theo China Daily, Trung Quốc đã và đang trải qua các trận mưa lớn trên cả nước trong mùa mưa năm nay, kéo theo những rủi ro thiên tai nghiêm trọng. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, mực nước của 330 con sông đã vượt quá mức cảnh báo, bao gồm 77 sông vượt ngưỡng đảm bảo an toàn và 22 sông đạt mức nước cao nhất từ trước đến nay. 37 đoàn chuyên gia đã được cử đến các khu vực bị ảnh hưởng để hướng dẫn ứng phó với lũ lụt.

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, có 3 cơn bão đã đổ bộ vào Trung Quốc, nhiều hơn so với mức trung bình 2 cơn bão, ảnh hưởng đến tổng cộng 13 khu vực cấp tỉnh. Trung Quốc vẫn đang trong mùa lũ chính và có khả năng hứng chịu thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn nữa.

KHÁNH MINH