Hệ thống đường sắt Israel tê liệt vì sự cố chưa từng có

Ngày 19-8, Công ty Đường sắt Israel (Israel Railways) thông báo tạm thời đình chỉ toàn bộ hoạt động các tuyến tàu đi qua thành phố Tel Aviv đến hết ngày 26-8, nguyên nhân do sự cố hạ tầng nghiêm trọng.

Công nhân sửa chữa đường ray xe lửa sau khi ngừng hoạt động do cơ sở hạ tầng cáp điện bị hư hại nặng nề tại Tel Aviv. Ảnh: Flash90

Israel Railways nhận định đây là “sự cố chưa từng có”, khiến hệ thống đường sắt quốc gia bị tê liệt. Ga Tel Aviv HaShalom sẽ tạm đóng cửa trong vòng 7 ngày tới, cùng với ga HaHagana - vốn đã bị đóng từ sáng 15-8.

Theo Times of Israel, nguyên nhân sự cố là do một đoàn tàu chở hàng đã làm hỏng hàng trăm mét cáp điện gần nút giao Ganot hồi tuần trước, khiến tuyến đường sắt ở miền Trung Israel bị tê liệt. Công tác sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày. Bảo tàng Đường sắt Israel cũng thông báo sẽ tạm đóng cửa, toàn bộ vé đã mua sẽ được hoàn tiền.

Hiện Israel Railways có kế hoạch đầy "tham vọng" rằng đến năm 2040 sẽ đạt mục tiêu vận chuyển 300 triệu lượt hành khách/năm, với mạng lưới đường sắt dài khoảng 2.600 km và khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lên tới 67 tỷ shekel (20 tỷ USD).

