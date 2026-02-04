Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần

Với 217 phiếu thuận và 214 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 3-2 đã thông qua một gói chi tiêu trị giá khoảng 1.200 tỷ USD nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần.

Truyền thông Mỹ đưa tin Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói chi tiêu trị giá khoảng 1.200 tỷ USD nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần. Ảnh: CNBC

Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành dự luật ngay sau khi văn bản được trình lên bàn làm việc của ông. Cuộc bỏ phiếu khép lại công việc lập pháp của Quốc hội đối với 11 trong số 12 dự luật phân bổ ngân sách thường niên, qua đó cấp kinh phí cho phần lớn hoạt động của chính phủ trong tài khóa kết thúc vào ngày 30-9.

Các dự luật được thông qua vào ngày 3-2 chiếm khoảng 3/4 tổng chi tiêu liên bang hàng năm do Quốc hội quyết định, trong đó có ngân sách cho Bộ Chiến tranh. Khi được ký ban hành, gói chi tiêu này sẽ chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần từ ngày 31-1.

Ngoài việc cấp kinh phí cho phần lớn chính phủ liên bang đến hết ngày 30-9, gói này còn bao gồm một khoản tài trợ ngắn hạn cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) đến ngày 13-2, trong khi các nhà lập pháp tiếp tục đàm phán về những thay đổi tiềm năng đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Trước đó, Hạ viện đã phê chuẩn gói dự luật chi tiêu cuối cùng, nhưng Thượng viện đã tách gói này ra để có thêm thời gian cho một cuộc tranh luận tại Quốc hội về ngân sách dành cho DHS, nơi các nghị sĩ đảng Dân chủ đang yêu cầu siết chặt hơn những hạn chế đối với các hoạt động thực thi pháp luật, sau vụ việc 2 công dân Mỹ bị bắn chết tại các sự kiện ở Minneapolis.

Dư luận truyền thông Mỹ cho rằng việc đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách cho DHS sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Hạ nghị sĩ Robert Aderholt (đảng Cộng hòa), thành viên kỳ cựu của Ủy ban Phân bổ Ngân sách, nhận định sẽ là “rất khó” để đạt được thỏa thuận ngân sách cho DHS trước thời hạn tiếp theo.

HẠNH CHI