Mỹ tấn công Venezuela: Các nước kêu gọi kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế

Ngày 3-1, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế tại Venezuela sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc tấn công quy mô lớn.

Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas phát biểu trong một cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AA/TTXVN

Trên mạng xã hội X, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas nhấn mạnh: "Trong mọi trường hợp, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc phải được tôn trọng. Chúng tôi kêu gọi kiềm chế". Quan chức này cũng tái khẳng định quan điểm của EU là cần phải "bảo đảm một quá trình chuyển tiếp hòa bình".

Tuyên bố trên được nhà ngoại giao hàng đầu của EU đưa ra sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Cùng ngày, Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Venezuela.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha kêu gọi các bên kiềm chế, giảm leo thang căng thẳng và tôn trọng luật pháp quốc tế. Bộ này nhấn mạnh, Madrid sẵn sàng sử dụng các kênh ngoại giao để thúc đẩy một giải pháp hòa bình, thông qua đàm phán, cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Venezuela. Cùng ngày, Bỉ, Italy và Đức tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tại Venezuela.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot cho biết nước này đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác EU để theo sát tình hình tại Venezuela. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đức cho biết cơ quan này đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Đức tại Caracas và một nhóm xử lý khủng hoảng sẽ họp trong ngày 3-1 để tiếp tục thảo luận các biện pháp ứng phó.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: GRANMA

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố đất nước ông lên án và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng trước cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela.

Về phần mình, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết chính phủ của ông đang theo dõi “với mối quan ngại sâu sắc các thông tin về những vụ nổ và hoạt động trên không bất thường được ghi nhận trong những giờ gần đây tại Venezuela, cũng như sự leo thang căng thẳng kéo theo trong khu vực”.

“Chính phủ Colombia phản đối mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc đặt dân thường vào nguy hiểm”, Tổng thống Petro nói thêm.

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố ông “mạnh mẽ và dứt khoát lên án các vụ ném bom của Mỹ nhằm vào Venezuela”, đồng thời nhấn mạnh hành động quân sự của Mỹ vi phạm chủ quyền của Venezuela.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã lên án điều mà họ gọi là hành động “xâm lược vũ trang” của Mỹ nhằm vào Venezuela diễn ra cùng ngày, kêu gọi các bên kiềm chế và cảnh báo nguy cơ leo thang thêm.

Moscow tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và ủng hộ lời kêu gọi triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Venezuela đề nghị họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Theo CNN, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto ngày 3-1 cho biết, nước này đã đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) để phản ứng trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela. Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto phát biểu tại kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 25-9-2024. Ảnh: CNN Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ latinh, cũng trong ngày 3-1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cáo buộc Mỹ tấn công các khu dân cư trong một loạt cuộc không kích vào sáng sớm cùng ngày, đồng thời tuyên bố triển khai một lượng lớn nguồn lực quân sự. Trong bài phát biểu đặc biệt phát sóng toàn quốc, Bộ trưởng Lopez nhấn mạnh lực lượng Mỹ đã "xâm phạm lãnh thổ của Venezuela, thậm chí còn tấn công, bắn tên lửa và rocket từ trực thăng chiến đấu vào các khu dân cư có dân thường sinh sống". Ông khẳng định quốc gia Nam Mỹ này sẽ "triển khai quy mô lớn tất cả các lực lượng trên bộ, trên không, trên biển, trên sông và tên lửa... để phòng thủ toàn diện". Theo ông, các lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Fuerte Tiuna - khu quân sự trọng yếu tại thủ đô Caracas - cùng nhiều điểm chiến lược ở các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Theo TTXVN