Đầu tư gần 200 tỷ đồng cải tạo bến Ninh Kiều

Ngày 8-10, tại buổi làm việc với Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã đồng ý chủ trương cải tạo bến Ninh Kiều.

Bến Ninh Kiều ngập nặng trong chiều 7-10

Theo UBND phường Ninh Kiều, công viên bến Ninh Kiều là không gian công cộng trung tâm của thành phố, tiếp giáp sông Cần Thơ và gắn kết trực tiếp phố đi bộ, chợ cổ, chợ đêm, bảo tàng, hệ thống bến tàu du lịch... Công viên có tổng diện tích hơn 21.700m2.

Công viên bến Ninh Kiều có các hạng mục gồm: 6 bến tàu du lịch đang hoạt động, nhà tròn, nhà vuông do Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ khai thác, bãi giữ xe máy và các nhà vệ sinh công cộng.

Tuy nhiên đa phần các hạng mục này được đầu tư xây dựng trước năm 2010, nay đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu khai thác và phục vụ khách tham quan, nhất là trong bối cảnh lượng khách ngày càng tăng.

Ngày 7 và 8-10, bến Ninh Kiều bị ngập nặng vào buổi sáng và chiều tối khi triều cường dâng cao kết hợp lũ chính vụ.

Du khách tham quan chợ nổi Cái Răng

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, một số địa phương khác có bến tàu du lịch khang trang, khai thác vận tải đường sông vừa phục vụ du lịch. Vì vậy, đầu tư cải tạo công viên Bến Ninh Kiều rất cần thiết trong đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Dự kiến, dự án cải tạo công viên bến Ninh Kiều được đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, tổng vốn hơn 192 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đề nghị Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ tổng kết đề án bảo tồn và phát huy chợ nổi Cái Răng, để xây dựng đề án mới cho giai đoạn tiếp theo.

VĨNH TƯỜNG