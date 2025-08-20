Doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Người tiêu dùng mua sắm tại AEON Mall Tân Phú Celadon, TPHCM, chiều 20-8

Tính đến hết tháng 7-2025, Nhật Bản có 5.608 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 79,4 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số 151 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta. Một số dự án tiêu biểu như Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thành phố thông minh Đông Anh (Hà Nội), Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2…

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hàng loạt siêu thị quy mô lớn, mức đầu tư tới hàng ngàn tỷ đồng cũng lần lượt được mở ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điển hình như AEON Tân An (Tây Ninh) thuộc Tập đoàn AEON Việt Nam sẽ mở cửa đón khách vào tháng 9 này.

Người tiêu dùng mua sắm tại AEON Mall Tân Phú Celadon, TPHCM, trưa 20-8

Chia sẻ với PV Báo SGGP, ông Tezuka Daisuke, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cho biết AEON Tân An có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng với diện tích sàn khoảng 27.000m². Đây là trung tâm thương mại thứ 8 của Tập đoàn.

AEON Mall Tân An có quy mô vừa, thiết kế hiện đại với siêu thị AEON, trung tâm bách hóa tổng hợp, hơn 30 cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, cà phê, khu vui chơi, rạp chiếu phim. Điểm nhấn của công trình là khoảng 11.000 cây xanh, hướng tới mô hình công viên cộng đồng hằng ngày, thân thiện môi trường.

Ông Tezuka Daisuke, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, chia sẻ về dự án đầu tư ở nước ta, trưa 20-8

Theo ông Tezuka Daisuke, Việt Nam hiện là thị trường chiến lược lớn thứ hai của AEON sau Nhật Bản. Hơn 10 năm qua, AEON đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, vận hành 12 trung tâm thương mại và bách hóa cùng hơn 200 siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuyên doanh.

“Ngoài các trung tâm thương mại quy mô lớn, chúng tôi định hướng phát triển thêm các trung tâm quy mô vừa, nhằm mở rộng sự hiện diện ở những thị trường nhỏ hơn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của cộng đồng trong phạm vi dân cư vừa phải”, ông Tezuka Daisuke cho hay.

THI HỒNG