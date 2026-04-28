TPHCM tiếp tục gỡ vướng, cấp sổ hồng cho người mua nhà ở thương mại

Chiều 28-4, Tổ công tác 1645, do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, đã làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua, tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tại buổi họp, tổ công tác đã gỡ vướng và xem xét cấp sổ hồng đối với dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower, phường An Hội Đông, do Công ty Cổ phần ANI làm chủ đầu tư, dự án đã đưa vào sử dụng từ tháng 5-2019. Tại buổi họp, chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng 384 căn hộ chung cư cao tầng cho người mua nhà. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất cấp sổ hồng trước đối với 384 căn hộ chung cư cao tầng.

Còn tại dự án Chung cư 9 View, phường Phước Long, TPHCM do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh làm chủ đầu tư, có 725 căn hộ, trong đó có 690 căn hộ ở và 35 căn thương mại dịch vụ. Chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng cho người mua 725 căn hộ tại dự án. Đại diện UBND phường Phước Long cho biết, với dự án này người dân rất bức xúc vì đã lâu không cấp sổ. Vì vậy, phường đề xuất sớm tháo gỡ các vướng mắc để cấp sổ cho người dân.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, đánh giá, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải phối hợp với Phòng Quản lý đất (thuộc Sở NN-MT TPHCM) để có văn bản xác định phần diện tích cấp sổ. Sau đó, đơn vị chức năng sẽ tiến hành cấp sổ hồng cho người mua.

Tổ công tác 1645 làm việc với chủ đầu tư nhà ở thương mại. Ảnh: THANH HIỀN

Ngoài ra, tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 cũng đưa ra các dự án khác để tháo gỡ vướng mắc, làm cơ sở cấp sổ hồng cho người dân như: dự án Khu nhà ở Quang Trung, phường Cát Lái, do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Trung làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Lô số 13 Khu đô thị phát triển An Phú, phường Bình Trưng do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Tạo làm chủ đầu tư; Chung cư La.3 thuộc Dự án Khu nhà ở La Astoria, phường Bình Trưng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Gia Hưng làm chủ đầu tư.

THANH HIỀN