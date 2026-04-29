Gắn với sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai), đô thị sân bay (ĐTSB) Long Thành, với quy mô hàng chục ngàn hécta, đang được quy hoạch như một không gian phát triển mới, tích hợp công nghiệp, dịch vụ, logistics, đổi mới sáng tạo và được kỳ vọng trở thành “thành phố sân bay” hiện đại, giữ vai trò trung tâm trung chuyển và cực tăng trưởng mới của khu vực Đông Nam Á.

Không gian đô thị tích hợp

Trong xu thế phát triển toàn cầu, mô hình ĐTSB đã chứng minh hiệu quả khi chuyển sân bay, một hạ tầng giao thông đơn thuần, thành trung tâm kinh tế tổng hợp. Những ĐTSB tại Hàn Quốc, Singapore hay Thái Lan đã trở thành động lực phát triển, kéo theo sự hình thành của nhiều trung tâm logistics, thương mại, tài chính và công nghệ cao.

Ở Long Thành, mô hình này đang được triển khai với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Theo quy hoạch, khu ĐTSB Long Thành có diện tích hơn 43.000ha, có thể mở rộng lên khoảng 57.000ha nếu tính cả vùng phụ cận. Trong đó, khu vực sân bay là lõi trung tâm chiếm khoảng 5.000ha, với công suất thiết kế tối đa 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo Quyết định số 779/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ĐTSB Long Thành gồm: khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu đổi mới sáng tạo, khu giáo dục đào tạo đại học chất lượng cao, khu logistics hàng không, trung tâm dịch vụ hàng không, khu dịch vụ tài chính và các khu đô thị hiện đại.

Mỗi phân khu đảm nhận một vai trò riêng nhưng được kết nối chặt chẽ, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế liên hoàn. Các dòng chảy hàng hóa, hành khách, thông tin và tài chính được tổ chức tối ưu nhằm rút ngắn thời gian và chi phí logistics. Chính điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, giúp thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

ĐTSB Long Thành còn gắn với hành lang phát triển ven sông Đồng Nai, tạo nên một trục không gian xanh kết hợp giữa đô thị và sinh thái; nâng cao chất lượng sống và còn góp phần định hình bản sắc đô thị.

Hệ sinh thái kinh tế

Theo quy hoạch, đến năm 2030, khu vực ĐTSB Long Thành sẽ được hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống đường cao tốc, đường sắt quốc gia đảm bảo kết nối hạ tầng đa phương thức giữa các phân khu, đô thị trung tâm của TPHCM với Đồng Nai.

Phát triển toàn diện hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ trong phạm vi sân bay Long Thành và vùng lân cận, hướng tới hình thành “thành phố sân bay Long Thành” là trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển Đông Nam Á.

Khu vực được quy hoạch thành phố sân bay Long Thành

Khu đô thị phía Tây Nam sân bay Long Thành được định hình xây dựng hệ sinh thái hàng không đồng bộ trở thành trung tâm tài chính - dịch vụ hàng không, địa điểm giao lưu thương mại, ngoại giao, văn hóa giữa Việt Nam và thế giới.

Phát triển các tuyến công nghiệp, logistics phía Đông Nam sân bay, liên kết với hệ thống công nghiệp - dịch vụ hậu cần cảng biển Cái Mép - Thị Vải và chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ theo trục cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51 và Vành đai 4 - TPHCM.

ĐTSB Long Thành cũng được định hướng hình thành các tổ hợp giáo dục đại học quy mô lớn, trung tâm đào tạo và nghiên cứu nhằm cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao. Cùng với đó, hệ thống y tế hiện đại, gồm bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, được đầu tư, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư với dân số khu vực ĐTSB Long Thành ước đạt khoảng 1,5 triệu người vào năm 2045.

Theo ông Lê Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND xã Long Thành, địa phương đang tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị. Trước mắt ưu tiên đầu tư các trục giao thông kết nối sân bay; phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu của một đô thị hiện đại.

PHÚ NGÂN