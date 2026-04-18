TPHCM chỉ đạo rà soát, quản lý chặt nhà ở cũ thuộc tài sản công

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo công tác quản lý nhà ở cũ thuộc tài sản công, thuộc thẩm quyền quản lý của TPHCM.

Trung tâm Hành chính - chính trị Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc phường Bà Rịa, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ
Trung tâm Hành chính - chính trị Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc phường Bà Rịa, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan thu thập, cập nhật, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở cũ thuộc tài sản công tại Hệ thống thông tin về nhà ở; đồng thời rà soát, tham mưu thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Các đơn vị quản lý trực tiếp như Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, các Công ty dịch vụ công ích... có trách nhiệm phối hợp quản lý chặt chẽ quỹ nhà được giao; tăng cường phối hợp địa phương rà soát, thực hiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân đối với các căn nhà đang quản lý.

UBND cấp xã được giao thường xuyên rà soát quỹ nhà, đất trên địa bàn, phối hợp các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, xử lý hồ sơ liên quan nhà ở cũ thuộc tài sản công; thời gian phản hồi không quá 15 ngày kể từ khi nhận đề nghị.

Công an cấp xã được giao phối hợp xác minh thông tin cư trú, cung cấp dữ liệu liên quan đến nhà ở cũ thuộc tài sản công, nhằm phục vụ công tác quản lý và phòng ngừa vi phạm.

Tin liên quan
THANH HIỀN

