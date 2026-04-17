TPHCM có 43 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm

UBND TPHCM vừa công bố danh mục các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn TPHCM.

Theo danh mục có 43 vị trí sạt lở, gây ảnh hưởng đến 555 hộ dân tại 18 phường, xã. Trong đó, tại phường Bình Trưng có 2 vị trí sạt lở với mức độ đặc biệt nguy hiểm; phường Cát Lái có 2 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm; phường Hiệp Bình có 2 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm; phường Bình Quới có 3 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm; phường Thạnh Mỹ Tây có 2 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; phường An Phú Đông có 4 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm; xã Hiệp Phước có 5 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm…

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TPHCM đã yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư đang tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện các dự án kè chống sạt lở.

Sở Xây dựng TPHCM được giao đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt các dự án kè chống sạt để các chủ đầu tư sớm triển khai thi công, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong các khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu UBND phường, xã nơi có vị trí sạt lở phải phối hợp chặt chẽ với Sở NN-MT, các đơn vị chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án công trình kè chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư.

