Ca sĩ Quốc Đại "khoác áo" công nghệ cho ca khúc quê hương

Tối 18-5, Quốc Đại chính thức phát hành 2 phiên bản MV " Câu vọng cổ tìm vợ". Đây là sáng tác mang âm hưởng dân ca trữ tình của Hamlet Trương, được đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân khoác lên tinh thần hiện đại bằng hình ảnh được dàn dựng giữa chất liệu thực tế và AI.

Quốc Đại phát hành MV "Câu vọng cổ tìm vợ"

Bước thử nghiệm này được các nghệ sĩ thực hiện cẩn trọng, kỹ lưỡng để vẫn giữ lại những cảm xúc chân thực nhất cho dòng nhạc quê hương sở trường của Quốc Đại.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân là người chủ động đưa ra ý tưởng thực hiện MV với sự hỗ trợ của AI.

Để tái hiện chân thật không khí miền Tây những thập niên trước, ê-kip ghi hình liên tục rong ruổi qua các con sông nhỏ, chợ nổi, cánh đồng và sân khấu cải lương tại Đồng Tháp, Cà Mau để bắt trọn chất liệu đời sống.

Nhạc sĩ Hamlet Trương, ca sĩ Quốc Đại và đạo diễn Huỳnh phúc Thanh Nhân kết hợp thực hiện MV "Câu vọng cổ tìm vợ"

Câu vọng cổ tìm vợ không đơn thuần là một MV mà còn là nỗ lực đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại.

Bên cạnh các cảnh quay thực tế, ê-kip ứng dụng công nghệ Pipeline AI hybrid vào quá trình hậu kỳ, nhằm tăng chiều sâu cảm xúc và hiệu ứng hình ảnh. “Xuyên suốt quá trình dàn dựng MV, kim chỉ nam của ê-kip là ứng dụng công nghệ để nâng tầm ý tưởng câu chuyện”, Quốc Đại chia sẻ.

TIỂU TÂN