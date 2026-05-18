Á hậu Lê Thị Thu Trà dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2026

Á hậu Lê Thị Thu Trà

Thu Trà (sinh năm 2002) được đông đảo khán giả biết đến khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025, Top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cô là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Thương mại theo diện tuyển thẳng. Cô dự kiến tốt nghiệp vào tháng 6 tới.

Sở hữu chiều cao nổi bật 1,77m, nhan sắc sắc sảo cùng phong thái hiện đại, người đẹp quê Nghệ An được đánh giá là gương mặt hội tụ nhiều yếu tố phù hợp với tiêu chí của cuộc thi này.

Thời gian tới, Thu Trà sẽ bước vào quá trình đào tạo chuyên sâu về catwalk, ứng xử, ngoại ngữ, hình thể và các kỹ năng quốc tế để chuẩn bị cho hành trình chinh phục cuộc thi.

Nhan sắc rực rỡ của Á hậu Lê Thị Thu Trà

Hoa hậu Liên lục địa là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Những năm gần đây, đại diện Việt Nam liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường này: Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022; Lê Nguyễn Ngọc Hằng đạt Á hậu 2, Bùi Khánh Linh đạt Á hậu 3.

TIỂU TÂN