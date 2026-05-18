Khánh thành công trình thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ

Trong chuỗi hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2026, kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 18-5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với T&T Group tổ chức lễ khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Thác 9 tầng

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo Quân khu 4.

Công trình Thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan là một trong những hạng mục thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng, do T&T Group tài trợ.

Một góc công trình

Công trình chính thức được khởi công vào tháng 11-2023, nhằm tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan; đồng thời từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể, tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách đến tham quan, thăm viếng khu mộ; góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Được lấy cảm hứng từ câu ca dao quen thuộc của dân tộc Việt Nam: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, Thác 9 tầng được xây dựng trên cơ sở tôn tạo, chỉnh trang và khôi phục lại dòng suối tự nhiên hiện hữu tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, giữa không gian núi rừng Động Tranh.

Công trình được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và yếu tố văn hóa bản địa

Công trình được tạo nên từ 9 tầng nước liên hoàn. Trong đó, vị trí hồ nước tạo mặt gương trung tâm chính là nơi tụ thủy của hai dòng suối nhỏ chảy từ khu vực mộ của bà Hoàng Thị Loan và khu vực mộ của cụ Nguyễn Sinh Xin (em trai út của Chủ tịch Hồ Chí Minh), trước khi hòa thành dòng chảy nhẹ nhàng qua 8 tầng nước xuống Uyển Hồ. Tại mỗi tầng được điêu khắc một loại hoa khác nhau, góp phần tạo nên không gian cảnh quan giàu tính biểu tượng và nhiều ý nghĩa.

DƯƠNG QUANG