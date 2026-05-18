Tối 18-5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, đã khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và công bố quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia Kim Liên.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân, du khách.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Khu Di tích Kim Liên

Đồng chí Đoàn Minh Huấn gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Khu Di tích Kim Liên

Tại buổi lễ, Khu Di tích Kim Liên đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở VH-TT-DL, xã Kim Liên đón nhận quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia Kim Liên. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tầm cao.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL trao quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia Kim Liên cho lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Sở VH-TT-DL, xã Kim Liên

Điểm nhấn của buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt, gồm 3 chương: “Sen nở đất quê”, “Dấu chân thời đại” và “Hương sắc trường tồn”, được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, với hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ, sinh viên và thiếu nhi tham gia biểu diễn hát, múa, ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới...

Tiết mục biểu diễn khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Thông qua Lễ hội Làng Sen, tỉnh Nghệ An tiếp tục khẳng định ý nghĩa và sức lan tỏa của một sự kiện văn hóa - chính trị đặc biệt, thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An, Khu Di tích Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các đơn vị tham gia tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2026

Năm nay, Lễ hội Làng Sen diễn ra từ ngày 18-5 đến ngày 30-5 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch sôi nổi, đặc sắc. Điểm nhấn là lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên, lễ rước ảnh Bác, chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”, các hoạt động triển lãm, trưng bày chuyên đề, tổ chức không gian “chợ quê” kết hợp trải nghiệm du lịch tại Làng Sen, khánh thành dự án thác 9 tầng...

DƯƠNG QUANG