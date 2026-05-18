Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân, du khách.
Tại buổi lễ, Khu Di tích Kim Liên đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở VH-TT-DL, xã Kim Liên đón nhận quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia Kim Liên. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tầm cao.
Điểm nhấn của buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt, gồm 3 chương: “Sen nở đất quê”, “Dấu chân thời đại” và “Hương sắc trường tồn”, được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, với hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ, sinh viên và thiếu nhi tham gia biểu diễn hát, múa, ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới...
Thông qua Lễ hội Làng Sen, tỉnh Nghệ An tiếp tục khẳng định ý nghĩa và sức lan tỏa của một sự kiện văn hóa - chính trị đặc biệt, thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An, Khu Di tích Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước.
Năm nay, Lễ hội Làng Sen diễn ra từ ngày 18-5 đến ngày 30-5 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch sôi nổi, đặc sắc. Điểm nhấn là lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên, lễ rước ảnh Bác, chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”, các hoạt động triển lãm, trưng bày chuyên đề, tổ chức không gian “chợ quê” kết hợp trải nghiệm du lịch tại Làng Sen, khánh thành dự án thác 9 tầng...
