Đề nghị 32 địa phương ứng phó không khí lạnh trên đất liền và gió mạnh trên biển

Không khí lạnh mạnh sẽ gây rét đến rét đậm - rét hại trên đất liền và gió mạnh trên biển. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 32 địa phương chủ động ứng phó.

Trong công văn gửi 32 tỉnh và thành phố, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, cho biết, từ ngày 21-1, không khí lạnh tăng cường mạnh, ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Thời tiết tại các khu vực này chuyển rét. Riêng vùng núi và trung du Bắc bộ, trong các ngày 22 và 23-1, có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ phổ biến tại Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An ở mức 11-14 độ C, vùng núi Bắc bộ phổ biến 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Cơ quan khí tượng - thủy văn cũng cho biết, từ chiều tối và đêm 20-1, Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ 21-1, vịnh Bắc Bộ, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7-8. Từ 22-1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trước diễn biến trên, chiều 19-1, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công văn, đề nghị 32 tỉnh và thành phố (gồm các địa phương ở Bắc bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang) chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Đối với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân. Các địa phương cần rà soát phương án ứng phó, chú trọng bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, giữ ấm và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Đối với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi sát diễn biến thời tiết; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh. Các địa phương này cần duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng xử lý các tình huống xấu, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về ban chỉ đạo thông qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

PHÚC VĂN