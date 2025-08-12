Đề nghị gỡ thuế VAT cho nguyên liệu và sản phẩm chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa gửi văn bản lên Thủ tướng kiến nghị một số chính sách về thuế VAT đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian qua, nhiều chính sách hỗ trợ, nhất là ưu đãi thuế, đã giúp ngành chăn nuôi duy trì tăng trưởng, bảo đảm nguồn thực phẩm trong nước và tăng xuất khẩu.

Tuy vậy, một số quy định chưa thống nhất trong Luật Thuế giá trị gia tăng đang gây khó khăn cho người chăn nuôi và doanh nghiệp. Chẳng hạn, thức ăn truyền thống như ngô (bắp), thóc, cám, sắn (mì)… theo luật là không chịu VAT, nhưng ở một số địa phương lại bị áp 5% thuế khiến chi phí tăng, nhất là với doanh nghiệp nhỏ phải mua qua trung gian sơ chế.

Do thức ăn chăn nuôi thuộc diện không chịu VAT, thuế đầu vào không được khấu trừ, buộc doanh nghiệp tính vào giá thành, làm giá sản phẩm chăn nuôi tăng và cuối cùng người tiêu dùng phải chịu.

Nông dân trồng bắp làm thức ăn chăn nuôi. Ảnh minh họa

Về con giống, như heo con cai sữa hay gà một ngày tuổi, luật cũng quy định không chịu VAT, nhưng vẫn có nơi áp thuế 5%. Điều này khiến giá giống tăng, gây bất lợi cho các trại chăn nuôi trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp các bộ, ngành liên quan đề xuất Quốc hội sửa luật theo hướng đưa nguyên liệu cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến hoặc chỉ sơ chế để làm thức ăn chăn nuôi, con giống, sản phẩm chăn nuôi... vào diện không chịu thuế VAT.

Trong khi chờ sửa luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chính phủ ban hành nghị quyết để áp dụng ngay quy định này.

PHÚC HẬU