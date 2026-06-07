Đề nghị tăng cường kỹ năng số cho nông dân

Sáng 7-6, tại các tổ thảo luận của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiều đại biểu đã góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Quang cảnh tại tổ thảo luận số 3, sáng 7-6

Các nội dung được quan tâm nhiều gồm chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp, công tác hội viên và cơ chế phối hợp giữa hội nông dân với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Kiến nghị tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số cho cơ sở

Tại tổ thảo luận số 3 do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm chủ trì, đại biểu Võ Thị Kim Đương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Phước (TPHCM), đề nghị đánh giá đầy đủ hơn việc thực hiện các chủ trương mới của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời phân tích rõ những hạn chế để có giải pháp khắc phục, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Đại biểu Võ Thị Kim Đương phát biểu, sáng 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đại biểu Kim Đương, điều lệ cần bổ sung rõ hơn vai trò hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Đại biểu Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trong định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp theo lợi thế từng vùng và liên kết vùng.

Đại biểu Huỳnh Thị Kim Xuyến nêu ý kiến. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Huỳnh Thị Kim Xuyến cũng đề nghị có hướng dẫn thống nhất giữa Trung ương Hội với MTTQ Việt Nam trong triển khai các phong trào, cuộc vận động nhằm giảm áp lực cho cơ sở.

Trao đổi với các đại biểu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, cho biết, Trung ương Hội đã nhận diện những khó khăn về chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ hội và hội viên nông dân. Trong 4 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ mới có nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ hội và hội viên.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo bà Bùi Thị Thơm, nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn, trong đó có quy định về hội viên và công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, sẽ tiếp tục được nghiên cứu và hướng dẫn cụ thể trong quá trình triển khai.

Đề xuất mỗi xã có một doanh nghiệp nông nghiệp

Tại các tổ thảo luận khác, nhiều đại biểu tiếp tục đề xuất các giải pháp hỗ trợ nông dân thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Tại tổ 1, đại biểu Lâm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang đề nghị mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp chế biến sâu nông sản, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Quang cảnh tại tổ thảo luận số 1, sáng 7-6

Ông Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đề xuất xây dựng mô hình liên kết “5 nhà” gồm: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, ngân hàng và nông dân; bên cạnh đó, cần phấn đấu mỗi xã có ít nhất một doanh nghiệp nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

“Nếu phấn đấu được mỗi xã có một doanh nghiệp nông nghiệp hoạt động hiệu quả hoặc bước đầu có hiệu quả thì đó sẽ là điểm nhấn quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp trong nhiệm kỳ tới” - ông Vũ Ngọc Huyên phát biểu.

Chú trọng chất lượng hợp tác xã thay vì chỉ chạy theo số lượng Đại biểu Phạm Đức Trọng phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: QUANG PHÚC Đại biểu Phạm Đức Trọng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thư Lâm (TP Hà Nội), cho rằng, phát triển kinh tế tập thể cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng hoạt động và hiệu quả liên kết của các hợp tác xã, tổ hợp tác. Theo ông, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc phải được gắn chặt với phát triển kinh tế tập thể. Ông đề nghị tăng cường hỗ trợ cơ sở về phần mềm, khoa học kỹ thuật và nguồn lực để duy trì các hệ thống truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đại biểu Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Lộc (Hải Phòng) kiến nghị xây dựng hệ sinh thái số của Hội Nông dân Việt Nam nhằm kết nối nông dân với thị trường, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đại biểu cũng đề xuất Trung ương Hội nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch nông sản số của Hội Nông dân Việt Nam. Đại biểu cũng kiến nghị xây dựng cơ sở dữ liệu số thống nhất về hội viên, vùng sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết trên phạm vi cả nước.

Trong khi đó, tại tổ 4, đại biểu Đặng Dương Minh Hoàng (TP Đồng Nai) đề xuất xây dựng chỉ tiêu phát triển “nông dân số”, đồng thời triển khai hệ thống quản lý đầu vào vật tư nông nghiệp để giúp nông dân nhận diện hàng thật, hàng giả và nâng cao tính minh bạch của chuỗi sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện phát biểu kết luận tại tổ 1. Ảnh: QUANG PHÚC

Kết luận các phiên thảo luận, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết các ý kiến sẽ được tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân Việt Nam.

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PHÚC VĂN