Nhiều nghệ sĩ trẻ lần đầu tham gia Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2025

Chiều 2-9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hòa nhạc quốc gia " Điều còn mãi" 2025 do Báo VietNamNet phối hợp tổ chức sẽ có sự góp mặt lần đầu của loạt nghệ sĩ trẻ như Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi và Phan Phúc...

Tổng Biên tập báo Vietnamnet Nguyễn Văn Bá chia sẻ chương trình "Điều còn mãi" 2025

Sau gần hai thập kỷ tổ chức, Điều còn mãi năm nay mang dấu ấn chuyển giao thế hệ, khi những gương mặt mới cùng cất tiếng hát, tiếng đàn bên cạnh các nghệ sĩ đã thành danh. Nghệ sĩ piano trẻ Lương Khánh Nhi trở về từ Mỹ để trình diễn tác phẩm Sông Lô cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời.

Cô chia sẻ, đây là vinh dự và cũng là thách thức lớn: “Những nghệ sĩ trẻ không chỉ tiếp nối truyền thống mà còn phải làm mới và lan tỏa rộng hơn. Tham gia Điều còn mãi là cơ hội học hỏi, chia sẻ và đóng góp tiếng nói vào dòng chảy âm nhạc dân tộc”.

Tổng Biên tập Báo Vietnamnet Nguyễn Văn Bá chia sẻ với báo chí chiều 25-8, tại Hà Nội, mỗi mùa Điều còn mãi đều là một thử thách lớn đối với ban tổ chức: “Chúng tôi luôn đặt mục tiêu giữ gìn giá trị cốt lõi của chương trình, nơi tôn vinh những tác phẩm âm nhạc Việt Nam kinh điển, được thể hiện bởi các nghệ sĩ giàu đam mê và trách nhiệm. Song song với đó, Điều còn mãi cũng cần có hơi thở mới, để khán giả không chỉ nghe lại ca khúc quen thuộc mà còn cảm nhận chiều sâu lịch sử, sự lấp lánh cảm xúc qua ngôn ngữ giao hưởng”.

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng

Bên cạnh lớp nghệ sĩ trẻ, chương trình còn chào đón sự trở lại của diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương và NSƯT Lan Anh. Ca sĩ Tùng Dương nhấn mạnh: “Hát trong ngày Tết Độc lập 2-9 không chỉ là cất tiếng hát đơn thuần mà còn trong tâm thế một công dân muốn cống hiến cho đất nước”.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chia sẻ, Điều còn mãi mang sứ mệnh tôn vinh giá trị âm nhạc Việt Nam bằng ngôn ngữ hàn lâm của dàn nhạc giao hưởng. Âm nhạc sẽ kể câu chuyện lịch sử bằng phong cách sang trọng, mềm mại nhưng vẫn bao quát những cột mốc trọng đại. Một số tác phẩm được làm mới đáng chú ý như Tiến quân ca dưới hình thức concerto cho piano, hay Hướng về Hà Nội qua tiếng đàn cello của nghệ sĩ trẻ du học từ Mỹ.

Với sự dẫn dắt của Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng và nhạc trưởng Olivier Ochanine, Hòa nhạc Điều còn mãi 2025 sẽ đưa khán giả vào hành trình âm nhạc từ Bắc tới Nam, kết nối các giai điệu dân tộc với giao hưởng hiện đại. Chương trình khép lại bằng giai điệu hùng tráng Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng cũng là thông điệp xuyên suốt của Điều còn mãi 2025.

MAI AN