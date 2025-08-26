Phim Việt đầu tiên tham dự hạng mục Midnight Passion tại LHP Busan

Thông tin từ đơn vị sản xuất cho hay, Khế ước bán dâu trở thành đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong hạng mục Midnight Passion tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF 2025).

Ngày 26-8, bộ phim Khế ước bán dâu chính thức được công bố sẽ tham dự hạng mục này tại BIFF lần thứ 30.

Đây là lần đầu tiên một tác phẩm điện ảnh Việt Nam có mặt trong hạng mục này, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của phim Việt trên bản đồ điện ảnh châu Á và quốc tế.

Poster Khế ước bán dâu được giới thiệu tại LHP quốc tế Busan

Midnight Passion được biết đến là một trong những hạng mục thu hút đông đảo khán giả nhất tại BIFF, tập trung giới thiệu những bộ phim thể loại có nhịp độ dồn dập, kịch tính cao, gây ám ảnh mạnh về cả thị giác lẫn cảm xúc.

Trong suốt nhiều năm, hạng mục này từng giới thiệu những tựa phim đáng chú ý như The Wailing (2016), Blair Witch (2016), The Girl with All the Gifts (2016), Halloween (2018), The House That Jack Built (2018) hay Arctic (2018),... trước khi trở thành hiện tượng phòng vé hoặc được đánh giá cao trong giới phê bình.

Năm nay, hạng mục này trình chiếu 10 tác phẩm đến từ các nền điện ảnh khác nhau: Hàn Quốc, Mỹ, Ý, Thái Lan, Nhật Bản...

Là dự án điện ảnh cổ trang có yếu tố tâm linh – kỳ bí, Khế ước bán dâu cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ vào ngôn ngữ điện ảnh ngay từ những khung hình đầu tiên được công bố. Bối cảnh u ám nhuốm màu bi kịch, những nghi lễ hủ tục quái dị, cùng loạt chi tiết rùng rợn như bào thai đẫm máu hay thân thể biến dạng… tất cả hòa quyện thành một bầu không khí ám ảnh, nơi nỗi kinh hoàng siêu nhiên song hành cùng bi kịch gia tộc mang đậm màu sắc văn hóa Á Đông.

Chính những yếu tố này đã góp phần đưa bộ phim trở thành tác phẩm Việt Nam đầu tiên góp mặt trong Midnight Passion, qua đó không chỉ mở rộng hiện diện của điện ảnh Việt tại các liên hoan phim lớn mà còn khẳng định sự dấn thân vào thể loại “khó nhằn” nhưng giàu sức khơi gợi cảm xúc nơi khán giả.

Phim là đại diện duy nhất của Việt Nam được trình chiếu tại hạng mục Midnight Passion

Theo chia sẻ của đạo diễn Lê Văn Kiệt: “Chúng tôi không chỉ muốn làm một bộ phim để kích thích nỗi sợ, mà còn mong muốn khán giả khi xem sẽ cảm nhận được chiều sâu văn hóa, niềm tin và cả những bi kịch con người phải đối diện khi niềm tin ấy bị thử thách. Việc Khế ước bán dâu được mời tới Midnight Passion tại BIFF lần này là niềm khích lệ to lớn”.

Song song với việc góp mặt tại BIFF, Khế ước bán dâu cũng đã được lên kế hoạch phát hành thương mại tại 22 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc – thị trường nổi tiếng khắt khe với thể loại kinh dị.

Đặc biệt, bộ phim sẽ hiện diện dưới nhiều hình thức như phát hành tại rạp, trên các nền tảng số, các buổi chiếu đặc biệt tại festival, cũng như bán bản quyền quốc tế.

BIFF năm nay quy tụ 328 phim, trong đó có 241 phim được lựa chọn chính thức và 87 phim thuộc cộng đồng BIFF. Năm nay ban tổ chức công bố thêm hạng mục giải thưởng mới - Busan award quy tụ 14 tác phẩm điện ảnh châu Á nổi bật, tranh các giải thưởng: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Giải thưởng của Ban giám khảo, Nam diễn viên xuất sắc nhất và Đóng góp nghệ thuật. Việt Nam năm nay cũng có một đại diện khác là bộ phim Quán Kỳ Nam được giới thiệu ở hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á và dự án Bò sữa bay tranh giải hạng mục Chợ dự án.

HẢI DUY