Kinh doanh dịch vụ karaoke có thể chỉ cần nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia

Trước đây, các thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh karaoke được quy định trong các văn bản pháp luật khác nhau và thực hiện riêng lẻ tại các cơ quan khác nhau

Dự thảo Nghị định về quy trình tích hợp để đăng ký hộ kinh doanh, xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, và cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke (vừa được gửi Bộ Tư pháp thẩm định) đã quy định rõ ràng về phạm vi, đối tượng áp dụng, và các nguyên tắc để đảm bảo quá trình này diễn ra thuận tiện, hiệu quả và có giá trị pháp lý.

Cụ thể, dự thảo Nghị định này quy định về việc thực hiện liên thông điện tử đối với ba thủ tục hành chính (TTHC) liên quan trực tiếp đến việc thành lập và vận hành một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, gồm: thành lập hộ kinh doanh; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Kết quả giải quyết của nhóm TTHC liên thông điện tử được hệ thống tự động chia sẻ để hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các thông tin trong tờ khai điện tử đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc hệ thống thông tin liên quan sẽ được phần mềm dịch vụ công liên thông tự động điền. Hồ sơ, biểu mẫu điện tử của từng thủ tục sẽ được phần mềm dịch vụ công liên thông tự động phân tách để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Dự thảo nêu rõ, việc thực hiện TTHC liên thông điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Việc liên thông điện tử sẽ cho phép người dân và doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ tại một đầu mối duy nhất trên cổng dịch vụ công quốc gia; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện liên thông giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả và minh bạch. Đồng thời, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thúc đẩy chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan theo hướng "một cửa," "một lần cung cấp, nhiều lần sử dụng".

Việc liên thông điện tử sẽ cho phép người dân và doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ tại một đầu mối duy nhất trên cổng dịch vụ công quốc gia; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện liên thông giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả và minh bạch. Đồng thời, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thúc đẩy chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan theo hướng "một cửa," "một lần cung cấp, nhiều lần sử dụng".

Quy định cũng thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo đó từ ngày 1-7-2025, chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã) chính thức hoạt động, đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke từ cấp huyện (trước đây) cho chính quyền cấp xã. Việc liên thông điện tử là cần thiết để đảm bảo hành lang pháp lý triển khai đồng bộ, thông suốt, hiệu quả ngay trên toàn quốc, hỗ trợ mô hình chính quyền địa phương mới.

