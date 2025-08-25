Chiêm ngưỡng Đông Nam Á qua “Vẻ đẹp ASEAN - Dấu ấn Việt Nam”

Chiều 25-8, cuộc thi nhiếp ảnh “Vẻ đẹp ASEAN - Dấu ấn Việt Nam” đã công bố trao giải trong buổi khai mạc triển lãm cùng tên tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp – IDÉCAF (số 31, đường Thái Văn Lung, phường Sài Gòn).

Khai mạc triển lãm các tác phẩm trong cuộc thi nhiếp ảnh “Vẻ đẹp ASEAN - Dấu ấn Việt Nam”

Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8-8-1967 – 8-8-2025) và 30 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập ngôi nhà chung ASEAN (28-7-1995 – 28-7-2025). Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM (VAFA), Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDÉCAF) và artLIVE phối hợp tổ chức.

Cuộc thi được sự ủng hộ từ Tổng Lãnh sự quán Malaysia - quốc gia đang là Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025 và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO), với mục tiêu tạo sân chơi kết nối cộng đồng yêu nhiếp ảnh, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa các nước thành viên, lan tỏa những hình ảnh tích cực về thiên nhiên, con người và đời sống trong khu vực.

“Vẻ đẹp ASEAN - Dấu ấn Việt Nam” hướng đến việc ghi lại cảnh sắc, con người và đời sống trong các quốc gia thành viên ASEAN. Cuộc thi dành cho tất cả các cá nhân đang sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt độ tuổi hay quốc tịch.

Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi của hơn 50 tác giả. Các tác phẩm ghi dấu hình ảnh tại 10 quốc gia thành viên ASEAN, khẳng định tinh thần kết nối và giao lưu văn hóa khu vực. Các tác phẩm mang đến góc nhìn đa dạng và giàu cảm xúc về đời sống và con người Á Đông, từ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử… đến những khoảnh khắc đời thường giản dị mà ấm áp.

Trao giải nhất cho tác giả Trương Công Lực

Trao các giải khuyến khích

Chung cuộc, tác giả Trương Công Lực giành giải nhất với tác phẩm Phong cách trang điểm đặc biệt của phụ nữ Myanmar. Giải nhì thuộc về tác giả Nguyễn Thị Hồng Lan với tác phẩm Thắp sáng hang Phật. 2 giải ba gọi tên tác giả Cao Thị Thanh Hà với tác phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thu Dung với tác phẩm Dấu thời gian.

5 giải khuyến khích được trao cho các tác giả: Huỳnh Bửu Tinh - tác phẩm Lễ hội cầu nước - Bắc Giang, Tống Trần Sơn - tác phẩm Pháo hoa Singapore, Trần Kim Phụng - tác phẩm Bình yên, Đỗ Trọng Danh - tác phẩm Đất nước chùa Vàng, Huỳnh Quang Ngọc - tác phẩm Nhà thờ hồi giáo Jame' Asr Hassanil Bolkiah.

Công chúng chiêm ngưỡng các tác phẩm nhiếp ảnh

Các tác phẩm xuất sắc sẽ được trưng bày từ nay đến hết ngày 5-9 tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp – IDÉCAF. Triển lãm mở cửa miễn phí.

THỦY TIÊN - MỸ VY