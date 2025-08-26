Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Thông điệp của bộ tem là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Chiều 26-8, tại sự kiện khai trương Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9; Bộ KH-CN phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT-DL tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025)”.

Nghi thức ký phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025)”. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL, Giám đốc Trung tâm báo chí Lê Hải Bình.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bên bộ tem tại lễ phát hành. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ tem gồm một mẫu tem và một blốc. Mẫu tem khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, giản dị mà tinh tế. Gương mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Sắc đỏ - vàng chủ đạo của Quốc kỳ càng làm nổi bật hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình.

Mẫu tem vừa được phát hành đặc biệt

Blốc tem thể hiện Quốc huy và bản đồ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng, trên nền hình ảnh trống đồng gợi nhắc chiều sâu văn hóa, lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam.

Blốc tem vừa được phát hành đặc biệt

Tem có khuôn khổ 32x43mm; Blốc có khuôn khổ 80x100mm với giá mặt là 4.000 đồng và 19.000 đồng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26-8-2025 đến ngày 30-6-2027.

Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025)” không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Các đại biểu ký tên lưu niệm lên bộ tem vừa được phát hành tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ tem cũng truyền tải thông điệp về lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc Việt Nam cùng các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng thời, bộ tem còn là lời khẳng định, sau 80 năm xây dựng và phát triển, đời sống nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước không ngừng đổi mới và hội nhập sâu rộng, tiếp tục vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng.

Tin liên quan Khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

TRẦN BÌNH