“Việt Nam trong tôi”, đêm nhạc kết nối triệu trái tim hướng về miền Trung

Trong bối cảnh bão số 5 gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung, concert Việt Nam trong tôi vẫn diễn ra tối 26-8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), như một thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết dân tộc.

“Âm nhạc hôm nay không chỉ dừng ở nghệ thuật, mà trở thành sợi dây kết nối triệu trái tim,” đại diện chương trình chia sẻ. Mỗi nốt nhạc, từng lời ca vang lên là lời cầu chúc bình an, là sự động viên gửi đến đồng bào miền Trung đang chịu nhiều mất mát vì thiên tai.

Theo ban tổ chức, bên cạnh phần biểu diễn nghệ thuật, đêm nhạc còn có hoạt động quyên góp để sẻ chia cùng người dân bị thiệt hại bởi mưa bão. “Mỗi khán giả tham gia chính là góp thêm một ngọn lửa sẻ chia, chung tay thắp sáng tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam”, thông điệp được nhấn mạnh.

Concert Việt Nam trong tôi do Bộ VH-TT-DL chỉ đạo, Trung tâm Triển lãm Quốc gia phối hợp thực hiện, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến và nhóm Chillies. Họ mang đến những ca khúc quen thuộc được làm mới, vừa hào hùng vừa lắng đọng, ca ngợi vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam.

Các nghệ sĩ luyện tập sẵn sàng cho đêm nhạc tối nay 26-8

Với hơn 20 tiết mục được dàn dựng công phu, đêm nhạc dẫn dắt khán giả qua ba phần: Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức, Việt Nam trong tôi là những chuyến đi, Việt Nam trong tôi là mảnh đất kỳ diệu... Các ca khúc vừa gợi nhắc những dấu son lịch sử, vừa mang hơi thở hiện đại, trẻ trung. Những bản hit quen thuộc được khoác lên diện mạo mới, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và phối khí hiện đại, hứa hẹn mang lại trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Các nghệ sĩ say sưa tập ghép chương trình trong mưa

Khán giả đến với đêm nhạc để thấy đất nước hiện lên rực rỡ trong từng giai điệu, và quan trọng hơn, để gửi gắm niềm tin, sự động viên tới miền Trung ruột thịt. “Việt Nam trong tôi là tự hào, là yêu nước, là sẻ chia, là tương thân tương ái”, đó cũng chính là thông điệp mà chương trình mong muốn lan tỏa.

MAI AN