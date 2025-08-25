Mùa Vu lan nhớ mẹ

Có rất nhiều bài thơ được viết về những đấng sinh thành, đặc biệt là về người mẹ. Trong đó, mỗi tác giả đều gửi gắm tấm lòng của đứa con với cha, mẹ.

Tác giả Trịnh Bích Ngân nhớ về người mẹ đã khuất nhưng dường như mẹ vẫn còn nhờ làn sóng vô hình của tình ruột thịt kết nối hai cõi âm dương: Dù cha mẹ/ bên kia trời/ cách trở/ sóng âm dương/ vẫn vỗ nhịp/ thương yêu. Tác giả Lê Thiếu Nhơn nhớ về mẹ như cánh cửa của ngôi nhà không bao giờ khép để đợi con trở về, là nơi ấm êm nhất, an toàn nhất: Cánh cửa ấy chống đỡ mọi thị phi bất trắc/ Vì có trái tim mẹ làm chốt chặn cuối cùng.

Tháng 7 âm lịch hàng năm cũng là mùa Vu lan báo hiếu của những người con. Báo SGGP giới thiệu bài thơ Sóng âm dương của tác giả Trịnh Bích Ngân và Cánh cửa không khép của Lê Thiếu Nhơn.

Sóng âm dương Sinh nhật đầu tiên không còn mẹ trên đời tôi một mình ngồi khóc *** Giọt giọt mồ côi lặng lẽ thắt tim mình *** Trước mặt tôi tách capucino bốc khói cây hoa sống đời phấp phỏng nở hoa mặt hồ Xuân Hương phập phồng hơi thở nhà thờ trong sương buốt những hồi chuông *** Tuổi sống đời và tuổi đời biển sóng lao xao bình minh cuồn cuộn hoàng hôn *** Dù cha mẹ bên kia trời cách trở sóng âm dương vẫn vỗ nhịp thương yêu. Bên hồ Xuân Hương, 11-8-2025 TRỊNH BÍCH NGÂN

Cánh cửa không khép Con trở về bên cánh cửa ấy Qua bao mùa dông gió đi xa Cánh cửa chưa bao giờ khép kín Như lòng mẹ từng ngày mở ra *** Con cứ mơ đến những bến bờ Khi bị cuộc đời ăn hiếp Lại trở về nép sau cánh cửa ấy *** Và con ngủ thật ngon lành Và con mơ thật bình yên Cánh cửa ấy chống đỡ mọi thị phi bất trắc Vì có trái tim mẹ làm chốt chặn cuối cùng. LÊ THIẾU NHƠN

