Văn hóa - Giải trí

Mùa Vu lan nhớ mẹ

SGGP

Có rất nhiều bài thơ được viết về những đấng sinh thành, đặc biệt là về người mẹ. Trong đó, mỗi tác giả đều gửi gắm tấm lòng của đứa con với cha, mẹ.

Tác giả Trịnh Bích Ngân nhớ về người mẹ đã khuất nhưng dường như mẹ vẫn còn nhờ làn sóng vô hình của tình ruột thịt kết nối hai cõi âm dương: Dù cha mẹ/ bên kia trời/ cách trở/ sóng âm dương/ vẫn vỗ nhịp/ thương yêu. Tác giả Lê Thiếu Nhơn nhớ về mẹ như cánh cửa của ngôi nhà không bao giờ khép để đợi con trở về, là nơi ấm êm nhất, an toàn nhất: Cánh cửa ấy chống đỡ mọi thị phi bất trắc/ Vì có trái tim mẹ làm chốt chặn cuối cùng.

Tháng 7 âm lịch hàng năm cũng là mùa Vu lan báo hiếu của những người con. Báo SGGP giới thiệu bài thơ Sóng âm dương của tác giả Trịnh Bích Ngân và Cánh cửa không khép của Lê Thiếu Nhơn.

Sóng âm dương

Sinh nhật đầu tiên

không còn mẹ trên đời

tôi một mình

ngồi khóc

***

Giọt giọt

mồ côi

lặng lẽ

thắt tim mình

***

Trước mặt tôi

tách capucino bốc khói

cây hoa sống đời phấp phỏng nở hoa

mặt hồ Xuân Hương phập phồng hơi thở

nhà thờ trong sương buốt những hồi chuông

***

Tuổi sống đời

và tuổi đời

biển sóng

lao xao bình minh

cuồn cuộn hoàng hôn

***

Dù cha mẹ

bên kia trời

cách trở

sóng âm dương

vẫn vỗ nhịp

thương yêu.

Bên hồ Xuân Hương, 11-8-2025

TRỊNH BÍCH NGÂN

CN4 tho.jpg

Cánh cửa không khép

Con trở về bên cánh cửa ấy

Qua bao mùa dông gió đi xa

Cánh cửa chưa bao giờ khép kín

Như lòng mẹ từng ngày mở ra

***

Con cứ mơ đến những bến bờ

Khi bị cuộc đời ăn hiếp

Lại trở về nép sau cánh cửa ấy

***

Và con ngủ thật ngon lành

Và con mơ thật bình yên

Cánh cửa ấy chống đỡ mọi thị phi bất trắc

Vì có trái tim mẹ làm chốt chặn cuối cùng.

LÊ THIẾU NHƠN

Tin liên quan
T.H.N

Từ khóa

thơ hay thơ mùa Vu Lan thơ về mẹ Lê Thiếu Nhơn Trịnh Bích Ngân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn