Tùng Dương - Nguyễn Văn Chung gửi lời tri ân qua MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Tối nay (25-8), ca sĩ Tùng Dương sẽ phát hành MV " Viết tiếp câu chuyện hòa bình" . Đây là sản phẩm thứ hai đánh dấu sự hợp tác của anh với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hòa cùng không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Tùng Dương - Nguyễn Văn Chung trong buổi ra mắt MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Trong MV, Tùng Dương hóa thân thành một chiến sĩ vệ quốc, thể hiện ca khúc với giọng hát hào sảng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy xúc động. Chia sẻ trong buổi ra mắt MV ngày 25-8 tại Hà Nội, nam ca sĩ cho biết: “Ca khúc này chạm đến trái tim tôi, khiến tôi rất xúc động mỗi khi cất giọng. Tôi muốn làm một MV riêng để các bạn trẻ có thể cảm nhận rõ hơn những hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, từ đó trân trọng hơn giá trị của hòa bình”.

Ê kíp thực hiện MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Âm nhạc và hình ảnh trong MV được xây dựng với phong cách điện ảnh, giản dị nhưng giàu cảm xúc. Đó là những lát cắt về thân phận con người dũng cảm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Sự hóa thân vào MV giúp nam ca sĩ cảm nhận rõ tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của lớp lớp thế hệ đi trước.

Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được Tùng Dương lần đầu trình diễn tại Concert quốc gia Tổ quốc trong tim trước 50.000 khán giả. Với bản phối giàu tính sử thi, phần trình diễn đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.

Hình ảnh trong MV

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ trong buổi ra mắt MV: “Mỗi ca sĩ khi thể hiện bài hát đều mang đến một sắc thái riêng, nhưng Tùng Dương là người thể hiện đúng tinh thần mà tôi mong muốn nhất. Anh đã truyền tải trọn vẹn sự hào hùng và xúc cảm của ca khúc”.

Theo nhạc sĩ, sự thay đổi trong phong cách biểu diễn thời gian gần đây giúp Tùng Dương đến gần hơn với công chúng. “Tôi nhận thấy anh ấy đã cởi mở hơn với khán giả, vẫn giữ được sự nội lực, cá tính nhưng tinh tế, gần gũi hơn. Tôi tin tưởng Tùng Dương sẽ đưa ca khúc này lên một tầm cao mới”, Nguyễn Văn Chung nhấn mạnh.

Với MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Tùng Dương không chỉ tạo điểm nhấn ở phần âm nhạc và màu sắc điện ảnh mà còn cho thấy khả năng xây dựng một dự án nghệ thuật xuyên suốt, có concept và thông điệp rõ ràng. Sản phẩm một lần nữa khẳng định sự sáng tạo và nỗ lực làm mới mình của nam ca sĩ, đồng thời truyền tải tinh thần yêu nước, giá trị hòa bình đến khán giả ở mọi thế hệ.

MAI AN