Giới trẻ đồng thanh hát Quốc ca trong concert "Sao nhập ngũ 2025"

Gần 20.000 khán giả đã tham gia concert "Sao nhập ngũ 2025", diễn ra vào tối 24-8 (tại Công viên Sáng Tạo, TPHCM). Trong đêm nhạc, đông đảo khán giả trẻ đã cùng nhau đứng dậy đồng thanh hát Quốc ca, rưng rưng nước mắt và bày tỏ lòng biết ơn khi lắng nghe những câu chuyện về người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ...

Concert Sao nhập ngũ 2025 được lấy cảm hứng từ chính tinh thần của chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ - hành trình nghệ sĩ khoác áo lính để trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành.

Đêm concert mở màn đầy khí thế với những ca khúc quân ngũ quen thuộc như Hát mãi khúc quân hành, Bước chân trên dải Trường Sơn và ca khúc chủ đề Sao nhập ngũ.

Ca sĩ Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng (thành viên nhóm nhạc Maydays, góp mặt trong phim điện ảnh chiến tranh lịch sử cách mạng "Mưa đỏ") trên sân khấu concert

Ngay từ phút đầu, khán giả đã được cuốn vào bầu không khí rực lửa, nơi tiếng hát của nghệ sĩ hòa quyện cùng hàng trăm chiến sĩ từ Lục quân, Hải quân, Không quân, Biên phòng.

Hàng trăm chiến sĩ từ Lục quân, Hải quân, Không quân, Biên phòng tham gia concert "Sao nhập ngũ 2025"

Đêm nhạc quy tụ hơn 40 tiết mục, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trúc Nhân, SOOBIN, Hoà Minzy, Trang Pháp, Hương Giang, Chi Pu, LyLy, Double2T, Jun Phạm, Thanh Duy…. Toàn bộ setlist được chia thành 4 chương, tái hiện hành trình của một người lính, từ bước chân nhập ngũ đến khát vọng tuổi trẻ hôm nay.

Mỗi tiết mục trong concert ghi đậm dấu ấn gắn liền với hình ảnh quân đội, lá cờ Tổ quốc

NSND Bạch Tuyết và rapper Pháo đưa khán giả thăng hoa trong cảm xúc hào hùng qua ca khúc “Nam quốc sơn hà”

Ca sĩ SOOBIN

Các ca khúc như Nếu một mai tôi bay lên trời, Đã đến lúc mang đến sự mạnh mẽ, quyết liệt, trước khi toàn bộ khán giả cùng bùng nổ trong sự hòa ca của “Người Việt - Dậy mà đi và Nối vòng tay lớn. Đây cũng là phần cao trào nhất của đêm diễn, nơi sức mạnh đoàn kết được thể hiện rõ rệt bằng âm nhạc.

Đêm nhạc khép lại trong đại hợp xướng Mãi là người Việt Nam và Khát vọng tuổi trẻ, khi toàn bộ nghệ sĩ cùng hòa giọng, để lại dư âm mạnh mẽ và niềm kiêu hãnh trong lòng hàng chục nghìn khán giả.

Concert Sao nhập ngũ 2025 không đơn thuần là nơi để thưởng thức âm nhạc, mà còn mang đến những thông điệp sâu sắc về lý tưởng sống, sự kỷ luật và tinh thần đồng đội.

THU HƯƠNG