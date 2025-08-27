Trình chiếu miễn phí 50 bộ phim Việt Nam tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội

Từ ngày 28-8 đến 5-9, khán giả đến với Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) sẽ được thưởng thức miễn phí 50 tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam, đồng thời tham gia các buổi giao lưu cùng nghệ sĩ, diễn viên và đạo diễn.

Trình chiếu miễn phí 50 bộ phim Việt Nam tại Triển lãm Thành tựu 80 năm

Chương trình chiếu phim không chỉ là hoạt động văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa mà còn thể hiện sự trưởng thành mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam. Những bộ phim mang dấu ấn sâu đậm như: Đào, Phở và Piano; Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối; Mắt biếc; Em chưa 18; Mùi cỏ cháy; Lật mặt 7, 8… sẽ được giới thiệu tới công chúng.

Đáng chú ý, chuỗi chiếu phim còn tôn vinh hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 2 tác phẩm Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông và Hồ Chí Minh - Hình ảnh của Người. Bên cạnh đó là nhiều thước phim lịch sử hào hùng như Lũy thép Vĩnh Linh... góp phần khẳng định tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và giá trị đoàn kết dân tộc.

Khán giả còn có cơ hội gặp gỡ nhiều diễn viên và ê-kíp sản xuất trong các buổi chiếu. Với những tác phẩm giàu cảm xúc, phản ánh chân thực đời sống và văn hóa Việt, cùng các hoạt động giao lưu gần gũi, chương trình hứa hẹn đem đến cho khán giả một không gian điện ảnh đa sắc, kết nối truyền thống và hiện đại trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

MAI AN