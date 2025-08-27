Văn hóa - Giải trí

Trình chiếu miễn phí 50 bộ phim Việt Nam tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội

SGGPO

Từ ngày 28-8 đến 5-9, khán giả đến với Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) sẽ được thưởng thức miễn phí 50 tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam, đồng thời tham gia các buổi giao lưu cùng nghệ sĩ, diễn viên và đạo diễn.

Trình chiếu miễn phí 50 bộ phim Việt Nam tại Triển lãm Thành tựu 80 năm
Trình chiếu miễn phí 50 bộ phim Việt Nam tại Triển lãm Thành tựu 80 năm

Chương trình chiếu phim không chỉ là hoạt động văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa mà còn thể hiện sự trưởng thành mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam. Những bộ phim mang dấu ấn sâu đậm như: Đào, Phở và Piano; Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối; Mắt biếc; Em chưa 18; Mùi cỏ cháy; Lật mặt 7, 8… sẽ được giới thiệu tới công chúng.

Đáng chú ý, chuỗi chiếu phim còn tôn vinh hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 2 tác phẩm Nguyễn Ái Quốc ở Hồng KôngHồ Chí Minh - Hình ảnh của Người. Bên cạnh đó là nhiều thước phim lịch sử hào hùng như Lũy thép Vĩnh Linh... góp phần khẳng định tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và giá trị đoàn kết dân tộc.

Khán giả còn có cơ hội gặp gỡ nhiều diễn viên và ê-kíp sản xuất trong các buổi chiếu. Với những tác phẩm giàu cảm xúc, phản ánh chân thực đời sống và văn hóa Việt, cùng các hoạt động giao lưu gần gũi, chương trình hứa hẹn đem đến cho khán giả một không gian điện ảnh đa sắc, kết nối truyền thống và hiện đại trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Tin liên quan
MAI AN

Từ khóa

Mùi cỏ Địa đạo Mắt biếc Lật mặt Điện ảnh Việt Nam Sâu đậm Piano Phở chiếu phim miễn phí Triển lãm Thành tựu 80 năm Trung tâm triển lãm quốc gia

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn