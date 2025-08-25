Hơn 200 hiện vật quý được giới thiệu tại trưng bày “Mùa thu độc lập”

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, trưng bày được chia thành hai phần. Phần I: “Ba Đình tỏa nắng mùa thu”, giới thiệu hành trình tìm đường cứu nước của Bác, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, để rồi dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày "Mùa thu độc lập"

Phần II: “Từ mùa thu độc lập đến mùa xuân đổi mới”, khắc họa chặng đường lịch sử 80 năm qua của dân tộc: giữ vững thành quả cách mạng, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và bảo vệ biên giới, biển đảo; đồng thời ghi dấu bước ngoặt lịch sử từ Đại hội VI năm 1986 với đường lối đổi mới. Gần 40 năm qua, đất nước đã chuyển mình mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, tạo dựng vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Điểm nhấn của trưng bày là nhiều tư liệu quý lần đầu công bố, trong đó có bản chụp giấy căn cước của Nguyễn Ái Quốc cấp năm 1919 tại Pháp, hay danh thiếp thợ ảnh của Người. Những hiện vật này giúp công chúng hình dung rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, bền bỉ và đầy gian khó của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều tư liệu hiện vật lần đầu được trưng bày

Theo ban tổ chức, chuyên đề “Mùa thu độc lập” không chỉ tái hiện những dấu mốc hào hùng của dân tộc, mà còn góp phần củng cố tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích, hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TS Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Trưng bày góp phần tái hiện khát vọng độc lập, tự do, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Trưng bày sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 25-8 đến hết 25-12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

MAI AN