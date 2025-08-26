Hoạt động xuất bản không ngừng sáng tạo để trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp Bộ VH-TT-DL, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25-8-2004 của Ban Bí thư Trung ương về "Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản".

Quang cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của xuất bản là phục vụ nhân dân, bồi dưỡng phẩm chất, trí tuệ và khát vọng phát triển của con người Việt Nam. Không chỉ mang giá trị văn hóa, sản phẩm xuất bản còn phải là trung tâm cung cấp tri thức khoa học cho nhiều lĩnh vực.

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, xuất bản cần đẩy mạnh phát triển sách điện tử, thư viện số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; tăng cường liên thông, hiện đại hóa công tác phát hành; tạo dựng hệ tri thức quốc gia trên nền tảng số.

Cùng với đó, việc phát triển tủ sách, thư viện tại cơ sở, hình thành thiết chế văn hóa gần gũi với nhân dân cũng là hướng đi bền vững.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, hoạt động xuất bản vẫn phải giữ vững bản chất nhân văn, tính định hướng chính trị, tư tưởng, đồng thời không ngừng sáng tạo, hiện đại hóa để trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Tất cả các cấp, ngành cần tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị để tham mưu cho Ban Bí thư ban hành những quyết sách mới, đưa đất nước chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

"Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42, xuất bản Việt Nam đã chứng minh vai trò là “trụ cột tư tưởng, văn hóa” của Đảng, đồng thời đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện để hội nhập sâu rộng. Với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần sáng tạo của đội ngũ làm công tác xuất bản, chắc chắn ngành sẽ tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng nền tảng tri thức quốc gia và lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động của xuất bản trong kỷ nguyên mới.

Theo PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, hệ thống pháp luật hiện hành còn chồng chéo, một số quy định lạc hậu, chưa theo kịp chuyển đổi số. Cơ chế hỗ trợ xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, đặc biệt sách lý luận, khoa học còn hạn chế.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xuất bản phải đổi mới toàn diện từ nội dung đến phương thức hoạt động, xuất bản số, sách nói, nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh, đòi hỏi khung pháp lý mới và mô hình quản lý hiện đại.

Nhiều giải pháp cũng được các đại biểu đề xuất như xây dựng chiến lược phát triển ngành xuất bản Việt Nam, tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất bản; tăng cường sự kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, sự đoàn kết và đổi mới sáng tạo, ngành xuất bản Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và xây dựng đất nước.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Bằng khen cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW (giai đoạn 2004 - 2024).

MAI AN