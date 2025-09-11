Đề xuất bãi bỏ hoàn toàn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Bộ Tài chính cho rằng hiện nay, các quy định về đầu tư ra nước ngoài còn nhiều hạn chế và chưa thực sự phù hợp. Dự thảo đề xuất sửa đổi theo 2 phương án.

Dự thảo Luật Đầu tư (thay thế) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đề xuất 2 phương án quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Cơ quan soạn thảo cho rằng hiện nay, các quy định về đầu tư ra nước ngoài còn nhiều hạn chế và chưa thực sự phù hợp. Dự thảo đề xuất sửa đổi theo 2 phương án.

Phương án 1 là bãi bỏ hoàn toàn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Thay vào đó, việc quản lý sẽ chuyển sang cơ chế nhà đầu tư tự đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Phương án 2, bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ; đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 20.000 tỷ đồng.

Nội dung đáng lưu ý khác liên quan thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự thảo đề xuất sửa đổi, hoàn thiện quy định này để giải quyết các vướng mắc và đẩy nhanh quá trình thực hiện.

Theo đó, làm rõ các trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; cải thiện các nội dung thẩm định về sự phù hợp của dự án với quy hoạch, công nghệ, nhu cầu sử dụng đất, và năng lực tài chính của nhà đầu tư để giảm bớt sự phức tạp và kéo dài của thủ tục.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định về lựa chọn nhà đầu tư cho các hình thức mới như chỉ định nhà đầu tư và lựa chọn trong trường hợp đặc biệt để thống nhất với pháp luật về đấu thầu.

Đặc biệt, dự thảo luật hướng tới việc cải thiện môi trường kinh doanh và đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc sửa đổi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo hướng thực chất hơn, thay vì chỉ gộp tên hay điều chỉnh phạm vi một cách hình thức.

Các ngành nghề không cần thiết kiểm soát theo cơ chế "tiền kiểm" (phải xin giấy phép trước khi kinh doanh), chẳng hạn như sản xuất nón bảo hiểm hay đóng tàu, được bãi bỏ, do đã có quy chuẩn kỹ thuật quản lý.

Ở chiều ngược lại, một số ngành nghề mới, tiềm ẩn rủi ro về an ninh, trật tự như kinh doanh nền tảng chia sẻ dữ liệu cá nhân hay kinh doanh công nghệ deepfake được bổ sung vào danh mục quản lý để tránh bị lợi dụng.

Về ưu đãi đặc biệt, dự thảo “nới lỏng” các điều kiện về quy mô vốn; đồng thời, bổ sung các chính sách ưu đãi đặc biệt cho các lĩnh vực như công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao để phù hợp hơn với quy mô và tính chất của các ngành này.

Bên cạnh đó, để tạo sự bình đẳng giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước và tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, dự thảo luật đề xuất cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế mà không bắt buộc phải có dự án đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước.

ANH PHƯƠNG