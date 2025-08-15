Đề xuất chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa tất cả cơ quan thuộc hệ thống chính trị

Dự thảo Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị vừa được Bộ Công an gửi Bộ Tư pháp thẩm định, chuyển từ mô hình “khuyến khích, phối hợp” sang cơ chế quản lý tập trung, bắt buộc và có chế tài rõ ràng.

Dự thảo được kỳ vọng sẽ phá vỡ sự trì trệ, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số và biến dữ liệu thực sự trở thành một nguồn tài nguyên chiến lược của quốc gia.

Điểm mới trong dự thảo dự kiến có tác động sâu rộng đến toàn hệ thống là thẩm quyền giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu được chuyển sang Bộ Công an.

Bộ Công an có trách nhiệm điều phối thống nhất mọi hoạt động quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và bảo vệ dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị. Trung tâm Dữ liệu quốc gia (thuộc Bộ Công an) đóng vai trò trung tâm trong việc hướng dẫn kỹ thuật, giám sát và vận hành nền tảng kết nối dùng chung.

Với mục tiêu thiết lập cơ chế giám sát, xếp hạng và kiểm toán bắt buộc, dự thảo đưa ra các công cụ quản lý dựa trên kết quả.

Cơ chế xếp hạng cơ sở dữ liệu định kỳ hàng năm được đề xuất, phân loại theo 3 mức: xuất sắc (loại A), đạt yêu cầu (loại B) và không đạt yêu cầu (loại C). Các tiêu chí đánh giá bao gồm: tỷ lệ dữ liệu đã kết nối, mức độ sử dụng, chất lượng dữ liệu, mức độ tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, và hiệu quả vận hành.

Kết quả xếp hạng sẽ được dùng làm căn cứ để điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, ngân sách nhà nước, và là cơ sở để đánh giá thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Cũng theo dự thảo, khái niệm "kiểm toán dữ liệu" được định nghĩa và quy định thành một hoạt động chính thức, định kỳ do Bộ Công an chủ trì để đánh giá tính đầy đủ, chính xác, tuân thủ và bảo mật của dữ liệu. Cơ chế kiểm toán và các tiêu chí về chất lượng dữ liệu trong xếp hạng sẽ thúc đẩy các cơ quan phải chú trọng hơn đến việc làm sạch, chuẩn hóa và bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Dự thảo cũng mở rộng đối tượng áp dụng, không chỉ bao gồm "cơ quan nhà nước", mà mở rộng ra "các cơ quan thuộc hệ thống chính trị", bao gồm các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về hình thức kết nối, dự thảo thay thế các phương thức kết nối đa dạng, thiếu kiểm soát bằng một mô hình tập trung, bắt buộc.

