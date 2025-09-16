Đề xuất di dời hơn 400 hộ dân sống gần 4 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân

Ngày 16-9, Đoàn Giám sát của Quốc hội do ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng) có 4 NMNĐ (Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng) đang hoạt động, tổng công suất phát điện 4.284MW.

Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, hoạt động của các NMNĐ còn phát sinh bụi, bụi than (có màu đen) phát tán ra môi trường xung quanh, nhất là vào thời điểm có gió mùa Đông Bắc tại khu vực có gió giật mạnh, quẩn và xoáy (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau). Đặc biệt, qua kết quả quan trắc, cơ quan chức năng phát hiện có thời điểm, độ ồn từ các NMNĐ vượt giới hạn cho phép.

Đoàn Giám sát của Quốc hội giám sát về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Thời gian qua, mặc dù các NMNĐ đã nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ tro, xỉ than nhưng hiện tại 2 bãi thải của các nhà máy còn đang tồn lưu hơn 11,5 triệu tấn.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Đoàn Giám sát đề xuất Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ NN-MT, UBND tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá tổng thể và đề xuất việc điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Trong đó, xem xét việc giao đơn vị chủ trì xây dựng, thực hiện phương án di dời khoảng 402 hộ dân sống gần các NMNĐ đến nơi an toàn. Tổng kinh phí thực hiện ước khoảng 803 tỷ đồng.

Về lâu dài, các chủ đầu tư NMNĐ có biện pháp kiểm soát bụi, bụi than, tiếng ồn phát sinh để không ảnh hưởng đến khu dân cư, nhất là trong thời gian có thời tiết bất thường hàng năm.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (tỉnh Lâm Đồng)

Đoàn Giám sát đánh giá cao những kết quả các NMNĐ đã đạt được trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua. Tuy nhiên, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tình trạng bụi, bụi than phát tán ra môi trường; một số hạng mục hạ tầng môi trường triển khai còn chậm, chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn; việc tiêu thụ, tái sử dụng tro, xỉ than còn gặp khó khăn.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cần nhanh chóng phối hợp với Bộ NN-MT tăng cường giám sát hoạt động của các NMNĐ, công khai kết quả quan trắc để người dân giám sát; đồng thời sớm báo cáo kết quả và kiến nghị giải pháp cụ thể để thực hiện di dời, tái định cư cho các hộ dân sống gần các nhà máy.

TIẾN THẮNG