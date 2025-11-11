Đề xuất giám sát người cai nghiện bằng thiết bị điện tử

Thảo luận về dự án Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi) chiều 11-11, các đại biểu Quốc hội (ĐB) cho rằng, dự án ra đời rất cần thiết, trước hết là phòng ngừa ma túy và có những bước tiền đề xử lý các cấp độ từ hành chính tới hình sự về ma túy.

ĐB Vũ Huy Khánh (TPHCM) tại phiên thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Vũ Huy Khánh (TPHCM) cho biết, dự án luật đã sửa đổi 4 nhóm nội dung lớn, như sửa đổi bổ sung quy định hình thức cai nghiện ở các cơ sở bắt buộc; quy trình cai nghiện ma túy chặt chẽ, khoa học hơn, hướng tới hiệu quả, đảm bảo đủ 5 giai đoạn…

Cho rằng hiện nay công tác xác định tình trạng nghiện và thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người không có nơi cư trú ổn định đang gặp nhiều khó khăn, ĐB Vũ Huy Khánh đề nghị, nên chăng áp dụng hình thức theo dõi người nghiện thông qua thiết bị điện tử gắn vào người để bảo đảm công tác phòng ngừa.

Theo ĐB, Luật Phòng chống ma túy hiện hành chưa có quy định tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện ma túy tại cơ sở công lập, hoặc tư nhân, trường giáo giáo dưỡng, do đó chưa có quy định về việc sử dụng kết quả lao động của người cai nghiện.

“Quốc hội đã có nghị quyết cho phép thí điểm đưa phạm nhân ra ngoài cơ sở giáo dưỡng để lao động, mặc dù sản phẩm lao động của họ không nhiều, nhưng nhiều hay ít thì vẫn phải có cơ chế để sử dụng kết quả lao động đó”, ĐB Vũ Huy Khánh nói.

ĐB Vũ Huy Khánh cũng nêu thực trạng khó khăn trong giám sát cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, điều trị nghiện, quản lý sau cai… Do đó, dự thảo luật phải giải quyết được tồn tại này để hiệu quả cai nghiện được nâng cao.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) cho rằng, phòng chống ma túy phải tách bạch được 2 trụ cột là “đấu tranh phòng chống tội phạm” để xử lý hình sự và “phòng ngừa tệ nạn” để quản lý và tổ chức cai nghiện. ĐB đề nghị bổ sung tội phạm ma túy là loại tội phạm đe dọa trực tiếp an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Cũng theo ĐB, việc kiểm soát các hoạt động sử dụng hợp pháp ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong y tế, trong nghiên cứu cần chặt chẽ hơn, để phòng ngừa chung.

ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Hoàng Ngọc Định (Tuyên Quang) nêu quan điểm, trong dự thảo luật, một số khái niệm chưa phản ánh đúng, như “tiền chất là các hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy”, nhưng thực tế, các tổ chức tội phạm ngày càng linh hoạt trong việc thay thế tiền chất bằng nhiều loại hóa chất, thậm chí sử dụng nguyên liệu ngành chăn nuôi, thủy sản có chứa chất gây nghiện.

Vì vậy, cần mở rộng và làm rõ khái niệm “tiền chất” bao gồm mọi hóa chất, nguyên liệu, thực phẩm chăn nuôi, thủy sản có khả năng chuyển đổi thành ma túy, đồng thời quy định danh mục kiểm soát chi tiết, phù hợp chuẩn quốc tế.

ĐB Hoàng Ngọc Định (Tuyên Quang)

Sáng cùng ngày, các ĐB đã nghe tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Theo đó, dự thảo luật hoàn thiện các quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy để kiểm soát chặt chẽ và tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển kinh tế, các quy định về thời hạn cai nghiện, quy trình cai nghiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng...; hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền đối với Trưởng Công an cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh để đảm bảo phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

ĐỖ TRUNG - PHAN THẢO