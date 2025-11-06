Khởi tố nhóm đối tượng tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy

5 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Sáng 6-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Trần Tấn (sinh năm 1999, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1994, trú tại xã Thư Lâm, TP Hà Nội); Nguyễn Đức Hồng (sinh năm 2005, trú phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ); Dương Văn Thăng (sinh năm 1992) và Dương Văn Khương (sinh năm 1990), cùng trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Nhóm đối tượng trong đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy bị khởi tố. Ảnh: CÔNG AN TUYÊN QUANG

Theo cơ quan công an, đây là các đối tượng nằm trong đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tạo lập, quản lý gần 300 website khiêu dâm do Vũ Văn Thìn (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu và đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vào ngày 9-7.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng internet và các phương tiện điện tử, kỹ thuật cao để đăng tải video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên hàng trăm website, nhằm thu hút lượng người truy cập lớn, qua đó kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo cho các website và ứng dụng cờ bạc trực tuyến, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

GIA KHÁNH