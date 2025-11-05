Pháp luật

Đắk Lắk: Bắt người phụ nữ cướp giỏ xách của cụ ông bán vé số

SGGPO

Ngày 5-11, Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ đối tượng Vũ Thị Hồng (sinh năm 1979, trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản của người bán vé số.

Trước đó, ngày 2-11, ông Hồ Xuân Bình (sinh năm 1946, trú tại xã Krông Pắk) đã trình báo cơ quan công an về việc bị một đối tượng cướp giỏ xách khi đang đi bán vé số tại địa bàn xã Ea Knuếc. Bên trong giỏ xách có 590 tờ vé số, 5,6 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4-11, lực lượng Công an xã Ea Knuếc xác định Vũ Thị Hồng là người đã gây ra vụ cướp nên tiến hành bắt giữ.

20e74c25-0f56-43b2-8ea4-bf66bab7a0e6.jpeg
Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng Hồng

Tại cơ quan Công an, Hồng khai nhận khi đang lưu thông trên quốc lộ 26, thấy ông Bình đi bán vé số và để túi xách trước giỏ xe sơ hở nên áp sát, cướp giỏ xách rồi bỏ chạy. Số tiền cướp được đã nộp học phí cho con, đóng tiền trọ. Còn vé số Hồng đã dò hết nhưng không trúng.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Công an xã Ea Knuếc Ea Knuếc Vũ Thị Hồng Bán vé số Krông Pắk Quốc lộ 26 Vé số Xách Cướp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn