Đắk Lắk: Bắt người phụ nữ cướp giỏ xách của cụ ông bán vé số

Ngày 5-11, Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ đối tượng Vũ Thị Hồng (sinh năm 1979, trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản của người bán vé số.

Trước đó, ngày 2-11, ông Hồ Xuân Bình (sinh năm 1946, trú tại xã Krông Pắk) đã trình báo cơ quan công an về việc bị một đối tượng cướp giỏ xách khi đang đi bán vé số tại địa bàn xã Ea Knuếc. Bên trong giỏ xách có 590 tờ vé số, 5,6 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4-11, lực lượng Công an xã Ea Knuếc xác định Vũ Thị Hồng là người đã gây ra vụ cướp nên tiến hành bắt giữ.

Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng Hồng

Tại cơ quan Công an, Hồng khai nhận khi đang lưu thông trên quốc lộ 26, thấy ông Bình đi bán vé số và để túi xách trước giỏ xe sơ hở nên áp sát, cướp giỏ xách rồi bỏ chạy. Số tiền cướp được đã nộp học phí cho con, đóng tiền trọ. Còn vé số Hồng đã dò hết nhưng không trúng.

MAI CƯỜNG