Xét xử vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Cà Mau

Sáng 6-11, Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau đưa vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Cà Mau ra xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo Phúc, Giới và Mỹ (từ trái sang) tại phiên toà sơ thẩm

Liên quan đến vụ án này có bị can Huỳnh Thế Giới (sinh năm 1967, cựu Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Cà Mau), bị can Tô Quang Phúc (sinh năm 1962, cựu Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau), bị can Lê Quốc Mỹ (sinh năm 1973, Trưởng phòng tín dụng đầu tư - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau).

Theo cáo trạng, các bị can Phúc, Giới và Mỹ là những người đại diện phần vốn góp nhà nước tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Cà Mau (do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau nắm giữ 97% vốn điều lệ). Trong quá trình hoạt động, ngày 16-12-2016, các bị can Phúc, Giới và Mỹ tự ý chuyển nhượng thửa đất số 33 có diện tích hơn 13.562 m2, cho Công ty TNHH Thiên Tân nhưng không xin ý kiến chủ sở hữu bằng văn bản trước khi tham gia ý kiến hoặc biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Hành vi này vi phạm quy định về thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Các bị can tự ý chuyển nhượng phần diện tích hơn 13.562 m2 với giá trên 15,5 tỷ đồng mà không xác định lại giá trị phần đất tại thời điểm chuyển nhượng, không tổ chức đấu giá là vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát cho chủ sở hữu (Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Cà Mau) số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Các bị can Phúc, Giới và Mỹ bị bắt tạm giam ngày 1-3-2025; đến ngày 8-5, thì bị can Giới được tại ngoại; bị can Phúc và Mỹ được tại ngoại ngày 30-5-2025.

Đến chiều cùng ngày, phiên tòa tạm nghỉ. Ngày mai (7-11), phiên toà tiếp tục diễn ra.

TẤN THÁI