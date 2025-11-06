Vụ học sinh lớp 8 đâm bạn, đẩy xuống hồ có dấu hiệu của tội giết người

Do mâu thuẫn, 2 học sinh lớp 8 hẹn gặp nhau bên bờ hồ, 1 em dùng dao đâm liên tiếp vào bạn, sau đó ép đẩy bạn xuống hồ. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Cơ quan điều tra làm việc với nam sinh V.T.Đ. - Ảnh: CA Lào Cai

Ngày 6-11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lúc 15 giờ 50 phút ngày 5-11, Công an phường Yên Bái nhận được tin báo tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi, thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa 2 em học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung. Hậu quả làm 1 em bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc, phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra xác định: V.T.Đ. và N.L.T. đều là học sinh lớp 8E của ngôi trường trên. Trong thời gian học tập tại lớp, 2 em xảy ra mâu thuẫn do N.L.T. thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ.

Giáo viên chủ nhiệm đã nắm được mâu thuẫn của 2 em và trao đổi với phụ huynh 2 bên cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T.

Sáng 5-11, N.L.T. tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu V.T.Đ. nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ. lấy 1 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), cho vào cặp sách để mang đi học buổi chiều.

Lúc 15 giờ 35 phút ngày 5-11, sau khi tan học, cả 2 đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, V.T.Đ. bực tức lấy dao ra đâm liên tiếp nhiều lần trúng vào vùng lưng, vai của N.L.T. Sau đó, Đ. tiếp tục ôm kéo và đẩy T. xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà.

Ngay lúc đó, có người dân phát hiện đến kéo N.L.T. lên bờ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai để cấp cứu. Hiện sức khỏe N.L.T. đã ổn định.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ. thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ. mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

GIA KHÁNH