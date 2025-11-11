Pháp luật

Vụ án "kẹo rau củ Kera": Sắp xét xử hoa hậu Thùy Tiên cùng đồng phạm

Ngày 11-11, TAND TPHCM cho biết, dự kiến phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) và các đồng phạm trong vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến sản phẩm “kẹo rau củ Kera” sẽ diễn ra vào ngày 19-11 tới.

Ngoài Thùy Tiên, các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Quang Linh (SN 1998, tức Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 1995, còn gọi là Hằng Du Mục), Lê Tuấn Linh (SN 1989) và Lê Thành Công (SN 1989) – đều là thành viên HĐQT hoặc ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, các bị cáo bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Các bị can quay clip quảng cáo kẹo rau củ Kera.jpg
Các bị can quay clip quảng cáo kẹo rau củ Kera

Cơ quan điều tra xác định, sản phẩm “kẹo rau củ Kera” (tên đầy đủ: SuperGreens Gummies) do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt đăng ký sở hữu, Công ty Asia chịu trách nhiệm gia công, đóng gói theo hợp đồng. Tuy nhiên, quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, các bị cáo biết rõ sản phẩm chỉ chứa 0,935% chất xơ/viên, không đủ điều kiện được gọi là “bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau”, và không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh công dụng như quảng bá là “1 viên kẹo bằng 1 đĩa rau”. Đồng thời, Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, nhưng các bị cáo vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm với nội dung gian dối.

Để tạo dựng lòng tin, các bị cáo đã quay video tại vùng nguyên liệu đi thuê, dựng kịch bản quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và truyền thông với thông tin không đúng sự thật.

Hoa hậu Thùy Tiên và ekip quảng cáo lố kẹo Kera.jpg
Hoa hậu Thùy Tiên và ekip quảng cáo lố kẹo Kera

Từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-3-2025 có 56.385 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp “kẹo rau củ Kera”, thu hơn 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

MẠNH THẮNG

