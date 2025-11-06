Vụ "chạy" giám định tâm thần ở Hà Nội: Khởi tố 54 bị can với 8 tội danh

Chiều 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông tin, đã khởi tố 54 bị can với 8 tội danh khác nhau liên quan đến vụ án "chạy" giám định tâm thần xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo cơ quan điều tra, trong số 54 bị can, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có 35 bị can, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có 2 bị can, Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc 3 bị can, số còn lại 14 bị can thuộc các đơn vị khác.

Vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ 2 ô tô, 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm trị giá hơn 55.000USD; 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Theo Công an TP Hà Nội, lúc 23 giờ 45 phút ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ vợ chồng Lê Văn Đông (sinh năm 1978) và Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, cùng trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cùng 5 đối tượng khác.

Các đối tượng đều là bệnh nhân đang được áp dụng chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển, khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng và xử lý triệt để vụ án.

ĐỖ TRUNG