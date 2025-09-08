TPHCM: Hàng ngàn học sinh được tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng chống ma túy

Sáng 8-9, hàng loạt trường học tại TPHCM đồng loạt triển khai chương trình tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy năm 2025 và Tháng cao điểm An toàn giao thông (ATGT) cho học sinh đến trường năm học 2025-2026.

Tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Phú Giáo), Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT Công an TPHCM đã phối hợp tuyên truyền các nội dung như: đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, không chở quá số người quy định, và đặc biệt là thông điệp “nói không với ma túy dù chỉ một lần”.

Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Phú Giáo, TPHCM nêu thắc mắc về các tình huống khi tham gia giao thông. Ảnh: NGUYỄN MINH

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo Nguyễn Thị Kim Ánh cho biết, chương trình không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống và hình thành ý thức công dân cho học sinh.

﻿Học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (phường Thới Hoà) thực hành tình huống tham gia giao thông an toàn

Tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (phường Thới Hòa), Công an phường phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm ATGT, cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về quy định người điều khiển phương tiện, hành vi bị cấm khi tham gia giao thông.

Các em học sinh tham gia thảo luận các tình huống giao thông

Tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (xã Dầu Tiếng), Liên đội Trường đã phát động phong trào học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy năm 2025 và hưởng ứng Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường, năm học 2025 – 2026.

Học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Bến Cát) nhận quà tặng tại chương trình

Tại các trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, Lai Hưng, THPT Bến Cát và Lê Quý Đôn (phường Bến Cát), Ban Giám hiệu đã phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tổ chức ký cam kết chấp hành ATGT cho hàng ngàn học sinh trong năm học 2025-2026.

Hàng ngàn học sinh các trường học khu vực trên địa bàn TPHCM được tuyên truyền về ATGT và phòng chống ma túy

Với hình thức trực quan, sinh động, chương trình đã thu hút sự tham gia tích cực của hàng ngàn học sinh, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, từng bước giảm thiểu vi phạm về trật tự ATGT trong lứa tuổi học sinh.

QUANG MINH - HỒ VĂN