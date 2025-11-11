Bắt đối tượng trộm 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án

Sáng 11-11, sau gần 12 giờ kể từ lúc nhận tin báo, Công an xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải (sinh năm 1976, trú ấp Phú Lộc 14, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), là nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp 1,8 tỷ đồng.

Công an xã Định Quán bắt giữ Nguyễn Hải cùng số tiền 1,8 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 17 giờ 55 phút ngày 10-11, Công an xã Định Quán nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước Văn phòng công chứng Huỳnh Đức Khải, thuộc ấp Hiệp Quyết, xã Định Quán.

Theo trình báo, khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, anh Nguyễn Bá Nam (sinh năm 1993, ngụ ấp 3, xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai), nhân viên một ngân hàng có để 1,8 tỷ đồng trong cốp xe mô tô. Đến 17 giờ 15 phút, khi anh Nam ra xe lấy tiền thì phát hiện toàn bộ số tiền đã biến mất.

Nhận tin báo, Công an xã Định Quán nhanh chóng triển khai lực lượng thu thập thông tin, xác minh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng xác định Nguyễn Hải là người thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau gần 12 giờ truy bắt, sáng 11-11, Công an xã Định Quán đã bắt giữ Nguyễn Hải cùng tang vật vụ án.

Công an làm việc với Nguyễn Hải

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, khoảng 16 giờ ngày 10-11, khi đang ngồi uống nước gần ngân hàng thì thấy có người đưa cho anh Nam một túi nilon chứa nhiều tiền.

Khi anh Nam bỏ túi tiền vào cốp xe mô tô rồi vào ngân hàng, Hải lợi dụng sơ hở, dắt xe của anh Nam ra ngoài, nhờ người mở cốp lấy toàn bộ số tiền mang cất giấu trong xe ô tô của mình.

Sau đó, Hải đưa xe của anh Nam lại vị trí cũ nhằm tránh bị phát hiện rồi đem toàn bộ số tiền về nhà cất giấu.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Định Quán tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỨC TUẦN